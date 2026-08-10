Um terremoto de magnitude 7,4 deixou pelo menos 111 mortos e 87 feridos na Colômbia nesta segunda-feira (10). O tremor atingiu principalmente a região oeste do país e provocou danos em diversas cidades, enquanto equipes de emergência seguem mobilizadas para localizar e retirar pessoas que podem estar presas sob os escombros.

A área mais atingida fica próxima a San José del Palmar, no departamento de Chocó. A força do abalo, porém, foi percebida em diferentes pontos da Colômbia, ampliando a dimensão da emergência e levando autoridades a mobilizarem equipes para avaliar imóveis e atender moradores afetados.

O balanço de vítimas ainda é considerado provisório. Como as buscas continuam em locais atingidos, o número de mortos e feridos pode sofrer novas alterações nas próximas horas, à medida que os socorristas conseguem acessar áreas danificadas.