Um terremoto de magnitude 7,4 deixou pelo menos 111 mortos e 87 feridos na Colômbia nesta segunda-feira (10). O tremor atingiu principalmente a região oeste do país e provocou danos em diversas cidades, enquanto equipes de emergência seguem mobilizadas para localizar e retirar pessoas que podem estar presas sob os escombros.
A área mais atingida fica próxima a San José del Palmar, no departamento de Chocó. A força do abalo, porém, foi percebida em diferentes pontos da Colômbia, ampliando a dimensão da emergência e levando autoridades a mobilizarem equipes para avaliar imóveis e atender moradores afetados.
O balanço de vítimas ainda é considerado provisório. Como as buscas continuam em locais atingidos, o número de mortos e feridos pode sofrer novas alterações nas próximas horas, à medida que os socorristas conseguem acessar áreas danificadas.
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Estruturas desabam e buscas continuam
Entre os locais atingidos está Cali, onde estruturas foram derrubadas pelo terremoto. Também foram registrados danos em outras cidades do oeste colombiano, enquanto moradores deixaram imóveis por segurança e equipes trabalham na avaliação das construções afetadas.
A prioridade das autoridades é encontrar possíveis sobreviventes entre os escombros. O governo colombiano declarou situação de emergência e direcionou recursos para as operações de resgate, atendimento aos feridos e assistência às comunidades atingidas.
O terremoto ocorreu a cerca de 107 quilômetros de profundidade, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro ficou próximo de San José del Palmar, a aproximadamente 280 quilômetros a oeste de Bogotá.
Tremor também foi sentido fora do país
A intensidade do abalo fez com que os tremores fossem percebidos em diferentes regiões da Colômbia e também ultrapassassem as fronteiras do país. Relatos indicam que o movimento foi sentido no Equador e no Panamá.
Até a atualização mais recente consultada, não havia indicação de alerta de tsunami relacionado ao terremoto. As autoridades, no entanto, permanecem em alerta para possíveis novos tremores e para os riscos associados a estruturas danificadas.
O episódio também provocou manifestação do governo brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou solidariedade às famílias das vítimas e aos colombianos afetados, além de indicar a disposição do Brasil para colaborar com o país diante da emergência. As operações de busca e o levantamento dos danos continuam nesta segunda-feira.