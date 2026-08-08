Segundo as primeiras informações, o motorista, de 66 anos, perdeu o controle do Fiat Palio. O carro saiu da pista, passou pelo acostamento e foi parar em uma área de mata às margens da rodovia.

Quatro pessoas feridas na manhã deste sábado (8), na Rodovia Hermínio Petrim, no km 178, próximo ao bairro Vila Belém, em Charqueada, na região de Piracicaba.

No veículo também estavam um homem de 37 anos, uma mulher de 38 e uma adolescente de 14 anos. Apesar do susto, os quatro ocupantes estavam conscientes e orientados quando as equipes de resgate chegaram.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do atendimento de urgência e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas. As vítimas receberam atendimento e foram levadas para a UPA Vila Rezende, em Piracicaba.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local e registrou a ocorrência.