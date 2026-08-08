09 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Carro sai da pista, cai no mato e deixa quatro feridos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
Equipes de socorro atenderam a ocorrência na rodovia.
Equipes de socorro atenderam a ocorrência na rodovia.

  Quatro pessoas feridas na manhã deste sábado (8), na Rodovia Hermínio Petrim, no km 178, próximo ao bairro Vila Belém, em Charqueada, na região de Piracicaba.

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Segundo as primeiras informações, o motorista, de 66 anos, perdeu o controle do Fiat Palio. O carro saiu da pista, passou pelo acostamento e foi parar em uma área de mata às margens da rodovia.

No veículo também estavam um homem de 37 anos, uma mulher de 38 e uma adolescente de 14 anos. Apesar do susto, os quatro ocupantes estavam conscientes e orientados quando as equipes de resgate chegaram.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do atendimento de urgência e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas. As vítimas receberam atendimento e foram levadas para a UPA Vila Rezende, em Piracicaba.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local e registrou a ocorrência.

Até o momento, não há informações de que outro veículo tenha participado do acidente. As causas que fizeram o motorista perder o controle ainda serão investigadas.

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