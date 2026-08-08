O plano era esconder o trator no meio do mato e fazer a máquina desaparecer do mapa. Mas um detalhe entregou o esconderijo.
Uma equipe do Grupamento Rural da Guarda Civil encontrou, na manhã de quinta-feira (6), um trator roçadeira que havia sido furtado. O equipamento estava escondido em uma área de mata, perto do Ecoparque, na região de Palmeiras, em Piracicaba.
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Os guardas percorriam a Rodovia Deputado Laércio Corte quando perceberam algo estranho: árvores quebradas e marcas na vegetação, como se alguém tivesse passado recentemente pelo local.
A equipe resolveu conferir.
E a surpresa veio logo depois.
No meio da mata, havia uma lona azul cobrindo o trator, que estava em cima de uma carreta. Era o Husqvarna Z248, utilizado em serviços de roçagem.
Um adesivo da empresa responsável pela manutenção ajudou os agentes a descobrir a origem do equipamento. A consulta confirmou: o trator tinha sido furtado.
O proprietário, que mora em Iracemápolis, foi chamado e reconheceu a máquina.
A Polícia Civil determinou a perícia, e depois dos procedimentos o trator foi devolvido ao dono.