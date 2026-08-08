09 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Trator furtado é achado coberto por lona na zona rural

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM
O trator furtado estava coberto por uma lona na área de mata.
O trator furtado estava coberto por uma lona na área de mata.

 O plano era esconder o trator no meio do mato e fazer a máquina desaparecer do mapa. Mas um detalhe entregou o esconderijo.

Uma equipe do Grupamento Rural da Guarda Civil encontrou, na manhã de quinta-feira (6), um trator roçadeira que havia sido furtado. O equipamento estava escondido em uma área de mata, perto do Ecoparque, na região de Palmeiras, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Os guardas percorriam a Rodovia Deputado Laércio Corte quando perceberam algo estranho: árvores quebradas e marcas na vegetação, como se alguém tivesse passado recentemente pelo local.

A equipe resolveu conferir.

E a surpresa veio logo depois.

No meio da mata, havia uma lona azul cobrindo o trator, que estava em cima de uma carreta. Era o Husqvarna Z248, utilizado em serviços de roçagem.

Um adesivo da empresa responsável pela manutenção ajudou os agentes a descobrir a origem do equipamento. A consulta confirmou: o trator tinha sido furtado.

O proprietário, que mora em Iracemápolis, foi chamado e reconheceu a máquina.

A Polícia Civil determinou a perícia, e depois dos procedimentos o trator foi devolvido ao dono.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários