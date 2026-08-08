O plano era esconder o trator no meio do mato e fazer a máquina desaparecer do mapa. Mas um detalhe entregou o esconderijo.

Uma equipe do Grupamento Rural da Guarda Civil encontrou, na manhã de quinta-feira (6), um trator roçadeira que havia sido furtado. O equipamento estava escondido em uma área de mata, perto do Ecoparque, na região de Palmeiras, em Piracicaba.

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