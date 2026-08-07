DIÁCONO – SR. CARLOS ALBERTO VILA Faleceu dia 07/08/2026 na cidade de Americana, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Nilza Sávio Figueira Vila. Era filho do Sr. João Francisco Vila Filho, falecido e da Sra. Ana de Sousa Vila. Deixa os filhos: Rodolfo Sávio Figueira Vila, Jéssica Sávio Figueira Vila e Camilla Sávio Figueira Vila. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária da Paróquia São José - Rua Alagoas, 294 – Bairro Vila Grego II – Santa Bárbara D´Oeste, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CLEVERSON BENTO MARIANO Faleceu dia 07/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Zeni Mariano. Era filho do Sr. Cleveland Bento Mariano da Sra. Maria de Lourdes Mariano, falecidos. Deixa as filhas: Lilian Zeni Mariano casada com Dante Donateli e Adriana Zeni Mariano casada com Kleber Franco. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 07/08/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 11:00hs até as 15:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELAINE CRISTINA DA SILVA FOGAÇA Faleceu ontem, na cidade de Campinas/SP, contava 47 anos, filha do Sr. Severino José da Silva, falecido, era casada com o Sr. Alex Aparecido Fogaça; deixa os filhos: Emanulle Crislayne da Silva; Geovanni Diego da Silva Fogaça e Thaynan Alex da Silva Fogaça. Deixa o neto Davi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO DA SILVA PINTO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 100 anos, filho dos finados Sr. Boaventura da Silva Pinto e da Sra. Ana Maria de Morais, era viúvo da Sra. Pedrilha da Silva Pinto; deixa os filhos: Antonio Vanderlei da Silva Pinto, casado com a Sra. Terezinha Rodrigues da Silva; Leila Maria da Silva Correa Leite, casada com o Sr. Antonio Carlos Correa Leite e Sandra Maria da Silva Stok, casada com o Sr. José Stok Sobrinho, ambos falecidos. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ARQUITETO, URBANISTA, ARTISTA PLÁSTICO, SECRETÁRIO E EX-VICE-PREFEITO DE PIRACICABA: DR. JOÃO CHADDAD Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Manoel Chaddad e da Sra. Angelina Scarpari Chaddad, era viúvo da Sra. Esther Sornsen Chaddad, deixa os filhos: Reggiani Chaddad; João Chaddad Junior, casado com a Sra. Silvania Maria de Oliveira Chaddad e Marcos Cesar Chaddad, casado com a Sra. Flavia Mazzieiro Rigitano Chaddad. Deixa os netos: Fausto, Paola, João, Fabio, Bianca e os bisnetos; Luiza, Joaquim e Vicente. Demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE MARIA DOS SANTOS Faleceu dia 07/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Luzinete Leonardo dos Santos. Era filho do Sr. Julio Francisco dos Santos e da Sra. Maria Apparecida Rodrigues dos Santos, falecidos. Deixa as filhas: Gilza Agnaldo de Almeida casada com Sandro Agnaldo de Almeida e Gilvana Maria Santos Franco casada com Luciano Franco da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 07/08/2026 das 09:00 as 16:45hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba Sala - Rubi, Procedimentos de Cremação posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DE FÁTIMA CARVALHO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Artur Pinto de Carvalho e da Sra. Angela Zaramelo de Carvalho. Deixa filhos, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 15h45 na sala "Diamante" do Velório Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MOISÉS MARCULINO DA SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho da Sra. Odete Marculino de Souza, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. PEDRO OLIVEIRA CORDEIRO Faleceu dia 07/08/2026 na cidade de Piracicaba aos 61 anos de idade era filho do Sr. João Maria Cordeiro e da Sra. Maria Leandro Cordeiro. Deixa os filhos: Franciele Samara Cordeiro, Luciano Andre Cordeiro. Mariazilda Cordeiro e Lucas Cordeiro. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. VALDIR CAPIS Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 62 anos, filho do Sr. Antonio Capis e da Sra. Ester Engler Capis, era casado com a Sra. Valdirene Nunes de Oliveira: deixa os filhos: Luiz Fernando de França Capis, casado com a Sra. Kelly Cristine Pereira Capis e Alaine Cristina Capis. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.