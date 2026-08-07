DIÁCONO – SR. CARLOS ALBERTO VILA Faleceu dia 07/08/2026 na cidade de Americana, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Nilza Sávio Figueira Vila. Era filho do Sr. João Francisco Vila Filho, falecido e da Sra. Ana de Sousa Vila. Deixa os filhos: Rodolfo Sávio Figueira Vila, Jéssica Sávio Figueira Vila e Camilla Sávio Figueira Vila. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária da Paróquia São José - Rua Alagoas, 294 – Bairro Vila Grego II – Santa Bárbara D´Oeste, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. CLEVERSON BENTO MARIANO Faleceu dia 07/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Zeni Mariano. Era filho do Sr. Cleveland Bento Mariano da Sra. Maria de Lourdes Mariano, falecidos. Deixa as filhas: Lilian Zeni Mariano casada com Dante Donateli e Adriana Zeni Mariano casada com Kleber Franco. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 07/08/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 11:00hs até as 15:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELAINE CRISTINA DA SILVA FOGAÇA Faleceu ontem, na cidade de Campinas/SP, contava 47 anos, filha do Sr. Severino José da Silva, falecido, era casada com o Sr. Alex Aparecido Fogaça; deixa os filhos: Emanulle Crislayne da Silva; Geovanni Diego da Silva Fogaça e Thaynan Alex da Silva Fogaça. Deixa o neto Davi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.