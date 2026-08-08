Segundo as informações, a vítima estava no estabelecimento acompanhada da esposa quando teria se envolvido em uma discussão com outros dois homens.

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido após ser brutalmente agredido com um pedaço de madeira durante uma briga em um bar, na tarde deste sábado (8), no bairro Monte Cristo, em Piracicaba.

A confusão começou do lado de fora do bar e, durante a briga, os dois suspeitos teriam agredido a vítima diversas vezes com um pedaço de madeira.

Após as agressões, o homem caiu no chão e ficou inconsciente. A esposa tentou prestar os primeiros socorros até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas realizaram manobras de reanimação por mais de 20 minutos no local. Em estado gravíssimo e ainda inconsciente, o homem foi encaminhado ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), em Piracicaba.