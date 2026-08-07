08 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

Rocam prende traficante com mais de 260 porções de drogas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As drogas foram apreendidas e apresentadas.
As drogas foram apreendidas e apresentadas.

  A Rocam da Força Tática colocou mais um traficante atrás das grades na tarde desta quinta-feira (6), durante patrulhamento na Viela 5, da Portelinha em Piracicaba.

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Os policiais flagraram um homem mexendo em uma sacola com drogas. Na abordagem, a equipe encontrou 84 porções de dry, 180 porções de maconha e cinco eppendorfs de cocaína, além de R$ 40 em dinheiro.

Segundo a polícia, o homem confessou que estava vendendo drogas no local desde as 10h. Ele contou ainda que receberia R$ 200 para cada R$ 1 mil arrecadados com as vendas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a UPJ de Piracicaba, onde ficou preso em flagrante e à disposição da Justiça

No total, 269 porções de drogas foram tiradas das ruas.

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