O alvo: um imóvel usado para armazenar drogas e químicos importados para "batizar" cocaína.

A 2ª DISE - DEIC de Piracicaba estourou nesta sexta-feira (7), um verdadeiro laboratório do crime na Rua Otílio Grandis, bairro Mário Dedini, em Piracicaba.

A mulher de 30 anos, conhecida como "MARI" não é novata. Ela já tinha sido alvo de investigação da Policia Federal por esquema de importação ilegal de misturas para cocaína.

A droga vinha de fora do país em voos internacionais, dissimulada como tinta em pó. Depois era distribuída pelo Brasil inteiro.

Na residência foram encontrados: 40 kg de pó branco, substância química com forte odor, usada pra misturar na cocaína, 80 porções de Skank, já embaladas e prontas para venda, além de 18 pacotes metálicos de 1kg cada, dentro de uma caixa