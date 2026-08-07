08 de agosto de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

'Mari' cai com 40 kg de mistura fina para batizar cocaína

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
As drogas foram apreendidas e a mulher presa.
As drogas foram apreendidas e a mulher presa.

  A 2ª DISE - DEIC de Piracicaba estourou nesta sexta-feira (7), um verdadeiro laboratório do crime na Rua Otílio Grandis, bairro Mário Dedini, em Piracicaba.

O alvo: um imóvel usado para armazenar drogas e químicos importados para "batizar" cocaína.

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A mulher de 30 anos, conhecida como "MARI" não é novata. Ela já tinha sido alvo de investigação da Policia Federal por esquema de importação ilegal de misturas para cocaína. 

A droga vinha de fora do país em voos internacionais, dissimulada como tinta em pó. Depois era distribuída pelo Brasil inteiro.

Na residência foram encontrados: 40 kg de pó branco, substância química com forte odor, usada pra misturar na cocaína, 80 porções de Skank, já embaladas e prontas para venda, além de 18 pacotes metálicos de 1kg cada, dentro de uma caixa  

"Mari" foi presa em flagrante delito dentro do próprio imóvel e conduzida à sede da DEIC. O delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho lavrou o autor de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

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