08 de agosto de 2026
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Buraco aumenta e dificulta passagem de veículos na Pauliceia

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A situação tem dificultado a passagem de veículos pelo trecho, principalmente nos momentos em que os motoristas precisam desviar do ponto danificado para seguir pela via
A situação tem dificultado a passagem de veículos pelo trecho, principalmente nos momentos em que os motoristas precisam desviar do ponto danificado para seguir pela via

Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da rua Antonio Bacchi, nas proximidades do número 924.

Segundo os relatos, um buraco está aberto há alguns dias e vem aumentando com o passar do tempo. A situação tem dificultado a passagem de veículos pelo trecho, principalmente nos momentos em que os motoristas precisam desviar do ponto danificado para seguir pela via. A equipe de reportagem do JP esteve no local e constatou os danos.

Saiba mais:

Ainda de acordo com os moradores, o problema tem causado preocupação entre as pessoas que utilizam a rua diariamente. O trecho é utilizado por veículos que circulam pelo bairro e, conforme os relatos encaminhados à reportagem, a abertura no asfalto vem se ampliando desde que apareceu.

Os moradores solicitam que o local seja vistoriado e que sejam realizados os serviços necessários para o reparo do pavimento. A expectativa é que o problema seja solucionado antes que o buraco aumente ainda mais e comprometa a circulação de veículos pela via.

O que diz a Prefeitura 

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "O Semae Piracicaba informa que a via está na programação de manutenção e os serviços serão executados até segunda-feira, 10/08."

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