Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da rua Antonio Bacchi, nas proximidades do número 924.
Segundo os relatos, um buraco está aberto há alguns dias e vem aumentando com o passar do tempo. A situação tem dificultado a passagem de veículos pelo trecho, principalmente nos momentos em que os motoristas precisam desviar do ponto danificado para seguir pela via. A equipe de reportagem do JP esteve no local e constatou os danos.
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Ainda de acordo com os moradores, o problema tem causado preocupação entre as pessoas que utilizam a rua diariamente. O trecho é utilizado por veículos que circulam pelo bairro e, conforme os relatos encaminhados à reportagem, a abertura no asfalto vem se ampliando desde que apareceu.
Os moradores solicitam que o local seja vistoriado e que sejam realizados os serviços necessários para o reparo do pavimento. A expectativa é que o problema seja solucionado antes que o buraco aumente ainda mais e comprometa a circulação de veículos pela via.
O que diz a Prefeitura
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