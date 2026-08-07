Moradores do bairro Pauliceia, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da rua Antonio Bacchi, nas proximidades do número 924.

Segundo os relatos, um buraco está aberto há alguns dias e vem aumentando com o passar do tempo. A situação tem dificultado a passagem de veículos pelo trecho, principalmente nos momentos em que os motoristas precisam desviar do ponto danificado para seguir pela via. A equipe de reportagem do JP esteve no local e constatou os danos.

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