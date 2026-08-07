08 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Motorista atropela homem e foge sem prestar socorro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jhennyfer Oliveira
O homem foi socorrido em estado grave.
O homem foi socorrido em estado grave.

 Um homem ficou ferido após ser atropelado na noite desta quinta-feira (6), na Avenida Prefeito Nicolau Marino, no bairro Cambará, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

 O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. Segundo as primeiras informações, o homem havia acabado de descer de seu veículo quando foi violentamente atingido por uma Volkswagen Saveiro branca. Com o forte impacto, a vítima bateu a cabeça no chão, ficou desacordada por alguns minutos e mobilizou equipes de emergência.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Equipes de resgate do Hospital São Vicente de Paulo realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital para avaliação médica.

Enquanto a vítima recebia socorro, o motorista desapareceu sem prestar assistência, o que pode agravar sua situação perante a Justiça.

Agora, a polícia trabalha para identificar o veículo e localizar o condutor. Imagens de câmeras de monitoramento da região estão sendo analisadas e a ocorrência segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários