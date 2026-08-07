Um homem ficou ferido após ser atropelado na noite desta quinta-feira (6), na Avenida Prefeito Nicolau Marino, no bairro Cambará, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.

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O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. Segundo as primeiras informações, o homem havia acabado de descer de seu veículo quando foi violentamente atingido por uma Volkswagen Saveiro branca. Com o forte impacto, a vítima bateu a cabeça no chão, ficou desacordada por alguns minutos e mobilizou equipes de emergência.