Um homem ficou ferido após ser atropelado na noite desta quinta-feira (6), na Avenida Prefeito Nicolau Marino, no bairro Cambará, em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.
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O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. Segundo as primeiras informações, o homem havia acabado de descer de seu veículo quando foi violentamente atingido por uma Volkswagen Saveiro branca. Com o forte impacto, a vítima bateu a cabeça no chão, ficou desacordada por alguns minutos e mobilizou equipes de emergência.
A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Equipes de resgate do Hospital São Vicente de Paulo realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital para avaliação médica.
Enquanto a vítima recebia socorro, o motorista desapareceu sem prestar assistência, o que pode agravar sua situação perante a Justiça.
Agora, a polícia trabalha para identificar o veículo e localizar o condutor. Imagens de câmeras de monitoramento da região estão sendo analisadas e a ocorrência segue sob investigação.