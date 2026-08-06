O ciclone bomba é um fenômeno da natureza que acontece quando um ciclone ganha força muito rapidamente. Apesar do nome, ele não tem relação com explosões. A palavra "bomba" é usada porque a pressão do ar no centro da tempestade cai em pouco tempo, fazendo com que ela fique mais intensa.

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Quando isso acontece, o ciclone pode provocar ventos fortes, chuva intensa, mar agitado e até queda de árvores e falta de energia elétrica. Em regiões mais frias, também pode causar neve.