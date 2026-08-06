O ciclone bomba é um fenômeno da natureza que acontece quando um ciclone ganha força muito rapidamente. Apesar do nome, ele não tem relação com explosões. A palavra "bomba" é usada porque a pressão do ar no centro da tempestade cai em pouco tempo, fazendo com que ela fique mais intensa.
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Quando isso acontece, o ciclone pode provocar ventos fortes, chuva intensa, mar agitado e até queda de árvores e falta de energia elétrica. Em regiões mais frias, também pode causar neve.
Esse tipo de fenômeno se forma quando massas de ar quente e frio se encontram e encontram condições favoráveis para o ciclone crescer rapidamente.
O ciclone bomba é diferente de um furacão. Enquanto o furacão se forma sobre águas quentes dos oceanos tropicais, o ciclone bomba costuma surgir em regiões de clima mais frio e está ligado ao encontro de diferentes massas de ar.
Como Será?
Um ciclone extratropical em rápida intensificação deve mudar o tempo em grande parte do Brasil entre esta quinta-feira (6) e sexta-feira (7). O sistema, que se forma sobre o Oceano Atlântico, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, deve provocar temporais, granizo e ventos fortes no Sul, além de espalhar instabilidade para áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.
Mesmo permanecendo sobre o mar, o ciclone influencia diretamente as condições do tempo por meio da circulação dos ventos e da frente fria associada ao sistema. A combinação favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta o risco de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento em diversos estados.
Rio Grande do Sul terá os maiores impactos
O Rio Grande do Sul deve enfrentar o cenário mais crítico. A previsão indica chuva forte em praticamente todo o estado ao longo desta quinta-feira, com possibilidade de temporais, queda de granizo e ventos entre 90 e 110 km/h.
Os maiores volumes de chuva são esperados na metade oeste, no sul e no litoral sul gaúcho. Em algumas cidades, o acumulado pode chegar perto de 100 milímetros em poucas horas, volume suficiente para provocar alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e elevação rápida do nível de córregos e rios de pequeno porte.
Também há risco de queda de árvores, postes, placas, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Santa Catarina e Paraná também entram em alerta
Em Santa Catarina e no Paraná, a frente fria associada ao ciclone também deve provocar chuva forte, temporais isolados e rajadas de vento ao longo desta quinta e da sexta-feira.
As condições favorecem a ocorrência de granizo em alguns municípios, além de risco para alagamentos em áreas urbanas e transtornos causados pela força dos ventos.
Instabilidade avança para o Sudeste
Os efeitos do ciclone também chegam ao Sudeste. Em São Paulo, a chuva deve atingir inicialmente o oeste, sudoeste, centro do estado, litoral e Região Metropolitana ainda nas primeiras horas desta quinta-feira.
Após uma diminuição temporária da instabilidade durante a manhã em algumas áreas, as pancadas voltam a ganhar força entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.
As regiões de Campinas, Sorocaba, o centro-sul paulista, a capital e o litoral estão entre as áreas com maior risco de temporais.
Na cidade de São Paulo, a máxima prevista é de aproximadamente 28°C. Além da chuva, os ventos podem derrubar galhos de árvores e provocar interrupções no fornecimento de energia.
Na sexta-feira (7), a ventania ganha ainda mais intensidade no estado. As rajadas podem atingir cerca de 80 km/h na capital e superar os 90 km/h no sul da Região Metropolitana e no litoral sul paulista. Em áreas mais expostas, não está descartada a ocorrência de ventos acima de 100 km/h.
Rio de Janeiro e Espírito Santo também terão mudanças no tempo
No Rio de Janeiro, o dia começa com calor e poucas nuvens, mas a chegada da frente fria aumenta a instabilidade entre a tarde de quinta-feira e a sexta-feira.
As regiões da Costa Verde, Serrana e o centro-sul fluminense devem concentrar as condições mais severas, com possibilidade de chuva intensa, trovoadas e ventos que podem ultrapassar os 100 km/h, principalmente em áreas elevadas e próximas ao litoral.
No Espírito Santo, a chuva deve ocorrer de forma mais isolada, principalmente no litoral. Apesar do menor volume previsto, as rajadas de vento também aumentam durante a sexta-feira.
Centro-Oeste também pode registrar temporais
O avanço da frente fria também favorece a ocorrência de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais. Em alguns pontos, os temporais podem ser acompanhados por ventos fortes e descargas elétricas.
Defesa Civil orienta atenção
Diante da previsão de tempo severo, a orientação é que a população acompanhe os avisos dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil.
Durante os temporais, a recomendação é evitar áreas alagadas, não estacionar veículos sob árvores, manter distância de postes e estruturas metálicas e redobrar a atenção em rodovias, especialmente durante períodos de chuva intensa e ventania.
A sexta-feira deve concentrar o maior risco de ventos fortes no Sudeste, enquanto esta quinta-feira é considerada o período mais crítico para a ocorrência de chuva intensa e temporais na Região Sul.