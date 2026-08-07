Moradores e comerciantes procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições do asfalto da Avenida Dois Córregos, em Piracicaba. Segundo os relatos, dois pontos da via apresentam problemas no pavimento e vêm dificultando a circulação de veículos.

O primeiro trecho está localizado na Avenida Dois Córregos, entre a Rua Anhanguera, nas proximidades do número 257. O segundo ponto fica no cruzamento da Avenida Dois Córregos com a Rua Roberto Mange, próximo ao número 169.

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