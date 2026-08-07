Moradores e comerciantes procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições do asfalto da Avenida Dois Córregos, em Piracicaba. Segundo os relatos, dois pontos da via apresentam problemas no pavimento e vêm dificultando a circulação de veículos.
O primeiro trecho está localizado na Avenida Dois Córregos, entre a Rua Anhanguera, nas proximidades do número 257. O segundo ponto fica no cruzamento da Avenida Dois Córregos com a Rua Roberto Mange, próximo ao número 169.
Saiba mais:
De acordo com os moradores e comerciantes, os buracos estão aumentando com o passar dos dias. A situação tem dificultado o trânsito nos dois locais, principalmente nos horários de pico, período em que há maior fluxo de veículos pela avenida.
Segundo os relatos encaminhados à reportagem, os motoristas que passam pelos trechos precisam reduzir a velocidade e, em alguns casos, desviar dos buracos para continuar o trajeto. A movimentação de veículos também faz com que os pontos sejam utilizados constantemente ao longo do dia.
Comerciantes da região relatam que acompanham o avanço dos problemas no asfalto e afirmam que a situação tem sido percebida por quem circula diariamente pela avenida. Para os moradores, a realização do reparo é necessária para melhorar as condições de circulação e evitar que os danos aumentem.
Os moradores e comerciantes solicitam que os dois pontos sejam vistoriados pelos responsáveis e que sejam realizados os serviços necessários para a recuperação do pavimento. Eles também pedem que a situação seja avaliada antes que os buracos aumentem e provoquem novas dificuldades para o trânsito.
A Avenida Dois Córregos possui circulação de veículos durante diferentes períodos do dia e os problemas relatados estão em pontos próximos a cruzamentos e áreas de movimentação. Por isso, os moradores esperam que os reparos sejam realizados nos locais indicados.
Até o momento, não foram informadas à reportagem eventuais providências adotadas pelo poder público para solucionar os problemas nos dois trechos da Avenida Dois Córregos.