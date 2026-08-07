Uma obra emergencial está sendo realizada na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Armando de Salles de Oliveira, próximo à agência dos Correios, em Piracicaba. Os trabalhos ocorrem no sentido Vila Rezende e provocam alterações no trânsito da região.

Segundo informações, a intervenção foi iniciada após o rompimento de uma adutora no local. A equipe responsável realiza os serviços de manutenção e, após a conclusão dos reparos, será necessário recuperar o trecho do asfalto afetado pela intervenção.

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