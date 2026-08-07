Uma obra emergencial está sendo realizada na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Armando de Salles de Oliveira, próximo à agência dos Correios, em Piracicaba. Os trabalhos ocorrem no sentido Vila Rezende e provocam alterações no trânsito da região.
Segundo informações, a intervenção foi iniciada após o rompimento de uma adutora no local. A equipe responsável realiza os serviços de manutenção e, após a conclusão dos reparos, será necessário recuperar o trecho do asfalto afetado pela intervenção.
Saiba mais:
Por conta da obra, o fluxo de veículos no sentido Vila Rezende está sendo direcionado para uma rota alternativa. Os motoristas devem utilizar a Avenida dos Operários para continuar o trajeto.
A mudança provoca impacto no trânsito da região, principalmente durante os horários de maior movimento. Motoristas que precisam passar pelo trecho devem ficar atentos à sinalização e às orientações dos agentes responsáveis pela organização do tráfego.
Ainda não há informação sobre o horário previsto para a conclusão dos trabalhos. A liberação da via deverá ocorrer após o término do serviço de manutenção e da recuperação do pavimento.
A recomendação é que os condutores, quando possível, evitem o trecho durante a realização da obra e utilizem caminhos alternativos para reduzir o tempo de deslocamento.
O que diz a Concessionária Mirante
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Mirante, que em nota, disse: "A concessionária Mirante atua, nesta sexta-feira (7), na Avenida Armando Salles de Oliveira, no reparo de um trecho da rede de esgoto. A equipe identificou que a obstrução foi causada pela presença indevida de uma pedra na tubulação.
A Mirante reforça seu compromisso com a manutenção contínua da infraestrutura de esgotamento sanitário da cidade."
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