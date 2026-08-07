Quem ainda não definiu a programação para o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), terá diversas opções de lazer em Piracicaba. O fim de semana reúne atrações para diferentes estilos de público, com eventos gastronômicos, música, cultura, passeios históricos e atividades gratuitas para aproveitar a data em família.
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Uma das principais atrações gastronômicas do fim de semana será o Festival Vinhos & Queijos, realizado no Shopping Piracicaba neste sábado (8) e domingo (9). Com entrada gratuita, o evento reúne produtores artesanais, música ao vivo e uma seleção de produtos gastronômicos para o público aproveitar em família. A programação é uma alternativa para quem prefere comemorar a data fora de casa, combinando gastronomia, lazer e convivência. O festival deve reunir famílias, casais e apreciadores de vinhos e queijos, além de visitantes interessados em conhecer novos sabores e opções de harmonização.
Para quem gosta de música, o destaque fica por conta do 12º Festival Internacional de Jazz Manouche, que acontece no Engenho Central até domingo (9). O evento reúne artistas do Brasil e de outros países, como Argentina, Colômbia, Taiwan, Canadá e Holanda. No sábado (8), as apresentações começam às 15h, no palco externo do Engenho Central, com uma programação que segue durante a noite. Entre os shows previstos estão apresentações de artistas nacionais e internacionais, incluindo Sandro Haick e Nelson Faria, além de Denis Chang (Canadá) e o grupo argentino Django Sessions. O encerramento acontece no domingo (9), das 10h às 12h, com a tradicional Jam Session Eloy Porto Neto, que reúne músicos convidados em uma apresentação coletiva. Toda a programação do festival é gratuita.
Outra opção para aproveitar o sábado em família é o 14º GP de Rolimã, que será realizado na avenida dos Marins, em Piracicaba. A competição começa às 10h, com as categorias infantis, e segue às 13h, com as disputas dos adultos. O evento deve reunir mais de 100 participantes de Piracicaba e de outras cidades brasileiras. A edição conta com cinco categorias: Kids, Infantil, RT (Rolimã Tradicional), Pro Race e FLX. O público poderá acompanhar gratuitamente as descidas e conferir os diferentes modelos de carrinhos participantes.
Quem prefere um passeio cultural pode visitar a exposição Portinari – Arte e Meio Ambiente, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Engenho Central. A mostra reúne 23 réplicas autorizadas de obras de Candido Portinari e propõe reflexões sobre temas como preservação ambiental, cultura popular, trabalho e identidade brasileira. A exposição integra as comemorações pelos 259 anos de Piracicaba e pode ser visitada gratuitamente até 7 de setembro, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
Mais do que uma data para escolher presentes ou programar passeios, o Dia dos Pais é uma oportunidade de valorizar os momentos de convivência e as memórias construídas em família. A presença, o cuidado e a participação na vida dos filhos são gestos que vão além de qualquer homenagem, reconhecendo aqueles que exercem a paternidade com carinho, dedicação e amor todos os dias.