Quem ainda não definiu a programação para o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), terá diversas opções de lazer em Piracicaba. O fim de semana reúne atrações para diferentes estilos de público, com eventos gastronômicos, música, cultura, passeios históricos e atividades gratuitas para aproveitar a data em família.

Uma das principais atrações gastronômicas do fim de semana será o Festival Vinhos & Queijos, realizado no Shopping Piracicaba neste sábado (8) e domingo (9). Com entrada gratuita, o evento reúne produtores artesanais, música ao vivo e uma seleção de produtos gastronômicos para o público aproveitar em família. A programação é uma alternativa para quem prefere comemorar a data fora de casa, combinando gastronomia, lazer e convivência. O festival deve reunir famílias, casais e apreciadores de vinhos e queijos, além de visitantes interessados em conhecer novos sabores e opções de harmonização.

Para quem gosta de música, o destaque fica por conta do 12º Festival Internacional de Jazz Manouche, que acontece no Engenho Central até domingo (9). O evento reúne artistas do Brasil e de outros países, como Argentina, Colômbia, Taiwan, Canadá e Holanda. No sábado (8), as apresentações começam às 15h, no palco externo do Engenho Central, com uma programação que segue durante a noite. Entre os shows previstos estão apresentações de artistas nacionais e internacionais, incluindo Sandro Haick e Nelson Faria, além de Denis Chang (Canadá) e o grupo argentino Django Sessions. O encerramento acontece no domingo (9), das 10h às 12h, com a tradicional Jam Session Eloy Porto Neto, que reúne músicos convidados em uma apresentação coletiva. Toda a programação do festival é gratuita.