Além da exposição, o mês de agosto será marcado por uma programação religiosa e social em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres. Entre os destaques está a Semana das Alegrias de Nossa Senhora, de 10 a 13 de agosto, com a recitação da Coroa das Alegrias às 19h45. No dia 15, sábado, às 17h30, será celebrada a Missa do 19º aniversário da Dedicação do Santuário.

O principal dia de celebração será 16 de agosto, domingo, data dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. Haverá Missas Solenes às 8h, 10h e 18h, seguidas de show pirotécnico em louvor à padroeira, às 19h30. A programação religiosa continua com o Ofício de Nossa Senhora, cantado todos os domingos de agosto, às 17h30. No dia 30, às 18h, será realizada a tradicional Coroação de Nossa Senhora, durante a Missa Solene.

A agenda também terá momentos de convivência. A Quermesse da Padroeira será realizada nos dias 15 e 22 de agosto, a partir das 19h, no pátio do Santuário. Já o tradicional Bolo da Padroeira será entregue no dia 29 de agosto, das 19h30 às 22h, na cozinha do Centro de Pastoral Dom Eduardo Koaik. Assim, entre celebrações, encontros e memórias, agosto se torna também uma oportunidade para conhecer melhor um espaço que carrega uma parte importante da história religiosa de Piracicaba — desde a devoção à primeira padroeira do povoado até os 25 anos do Santuário que hoje leva seu nome.