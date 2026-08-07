Quem passar pelo Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, em Piracicaba, durante o mês de agosto pode conhecer um pouco mais da história de fé que acompanha a comunidade há décadas. Em comemoração aos 25 anos de elevação da igreja a Santuário e aos 30 anos da Paróquia, uma exposição reúne fotografias, documentos, objetos e memórias dos fiéis, em uma espécie de viagem pela trajetória da comunidade.
Intitulada “Uma História de Fé e Devoção”, a exposição foi aberta após a Missa Jubilar realizada em 26 de julho e permanece disponível durante todo o mês de agosto. A proposta é simples, mas carregada de significado para os paroquianos que ajudaram a construir essa história e para quem deseja conhecer melhor a trajetória do Santuário.
A celebração dos 25 anos do Santuário também marca uma história que ultrapassa os limites da própria comunidade religiosa. Nossa Senhora dos Prazeres foi a primeira padroeira de Piracicaba, ainda nos primeiros anos de formação do povoado. Registros históricos apontam que, em 1766, foi determinada a construção de uma capela dedicada à santa, devoção de origem portuguesa ligada às sete alegrias de Nossa Senhora.
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Uma história que começou antes do Santuário
A trajetória atual da comunidade ganhou forma em 1996. A Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres foi recriada em 31 de maio daquele ano e instalada oficialmente em 15 de junho, quando o padre Antônio Carlos D’Elboux assumiu como primeiro pároco. A igreja, porém, já vinha sendo construída: a primeira pedra foi colocada em 26 de agosto de 1990, e as obras avançaram ao longo dos anos seguintes.
Cinco anos depois da criação da Paróquia, veio uma nova etapa. Em 26 de julho de 2001, durante uma celebração eucarística presidida por Dom Eduardo Koaik, a igreja foi oficialmente elevada a Santuário Nossa Senhora dos Prazeres. O padre Antônio Carlos D’Elboux também se tornou o primeiro reitor. Desde então, outros sacerdotes passaram pela condução da comunidade. O atual responsável, padre Agnaldo, está à frente do Santuário há cerca de quatro anos. Ao longo das três décadas de Paróquia e 25 anos como Santuário, a comunidade acumulou histórias, celebrações e memórias que agora ganham espaço na exposição.
Outro marco importante ocorreu em 15 de agosto de 2007, quando o templo recebeu a Dedicação do Santuário, em uma celebração presidida por Dom Fernando Mason.
Exposição resgata memórias dos paroquianos
É justamente parte dessa trajetória que a exposição “Uma História de Fé e Devoção” apresenta aos visitantes. Fotografias, documentos, objetos e outros registros ajudam a contar a caminhada desde a criação da Paróquia até a transformação da igreja em Santuário. Mais do que reunir peças antigas, a exposição funciona como um espaço de memória para quem acompanhou o crescimento da comunidade. Para os paroquianos, o acervo permite reencontrar pessoas, celebrações e momentos que fizeram parte da história do local.
A iniciativa também ajuda a aproximar as novas gerações da história de uma devoção que está ligada às próprias origens de Piracicaba. A Diocese destaca que Nossa Senhora dos Prazeres foi a primeira padroeira do município e que o Santuário é um dos dois santuários marianos da Diocese de Piracicaba criados em 2001.
Além da exposição, o mês de agosto será marcado por uma programação religiosa e social em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres. Entre os destaques está a Semana das Alegrias de Nossa Senhora, de 10 a 13 de agosto, com a recitação da Coroa das Alegrias às 19h45. No dia 15, sábado, às 17h30, será celebrada a Missa do 19º aniversário da Dedicação do Santuário.
O principal dia de celebração será 16 de agosto, domingo, data dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. Haverá Missas Solenes às 8h, 10h e 18h, seguidas de show pirotécnico em louvor à padroeira, às 19h30. A programação religiosa continua com o Ofício de Nossa Senhora, cantado todos os domingos de agosto, às 17h30. No dia 30, às 18h, será realizada a tradicional Coroação de Nossa Senhora, durante a Missa Solene.
A agenda também terá momentos de convivência. A Quermesse da Padroeira será realizada nos dias 15 e 22 de agosto, a partir das 19h, no pátio do Santuário. Já o tradicional Bolo da Padroeira será entregue no dia 29 de agosto, das 19h30 às 22h, na cozinha do Centro de Pastoral Dom Eduardo Koaik. Assim, entre celebrações, encontros e memórias, agosto se torna também uma oportunidade para conhecer melhor um espaço que carrega uma parte importante da história religiosa de Piracicaba — desde a devoção à primeira padroeira do povoado até os 25 anos do Santuário que hoje leva seu nome.