Donos de animais de estimação poderão ter uma nova possibilidade de economia no Imposto de Renda caso uma proposta em análise no Congresso Nacional seja aprovada. O texto prevê que determinados gastos com cuidados preventivos dos animais possam ser considerados na declaração anual do IRPF. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 4.236/2025 e busca criar um incentivo fiscal para tutores que investem na saúde dos animais. Atualmente, despesas com veterinários, medicamentos, vacinas ou planos de saúde pet não entram nas deduções permitidas pela Receita Federal.
Pela proposta, o abatimento seria limitado a procedimentos ligados à prevenção e ao acompanhamento da saúde dos animais. Entre os gastos incluídos estão vacinação, castração, identificação eletrônica por microchip, consultas de rotina, exames para prevenção de zoonoses e produtos utilizados nesses cuidados.
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Mudança pode aproximar saúde animal e economia familiar
Para ter acesso ao possível benefício, o contribuinte precisaria comprovar os pagamentos por meio de documentos fiscais emitidos pelos profissionais ou estabelecimentos responsáveis pelos atendimentos. O animal também deverá estar registrado em uma base oficial reconhecida pelo poder público.
Apesar da expectativa entre tutores, a regra ainda não está valendo. O projeto precisa passar pela análise do Legislativo e, caso seja aprovado, ainda dependerá da sanção presidencial para começar a produzir efeitos. Hoje, a declaração completa do Imposto de Renda permite descontos apenas em situações previstas pela legislação, como despesas médicas de pessoas, educação dentro dos limites estabelecidos, contribuições previdenciárias e dependentes reconhecidos pela lei.
A proposta também está ligada ao conceito de Saúde Única, que considera a relação entre seres humanos, animais e meio ambiente. A ideia é estimular cuidados preventivos capazes de reduzir doenças transmissíveis e fortalecer ações de controle sanitário.
Brasil reúne milhões de animais e mercado pet cresce
O avanço da proposta ocorre em um cenário de forte crescimento da presença dos animais de estimação nos lares brasileiros. Estimativas apontam que o país possui aproximadamente 160 milhões de pets, formando um dos maiores mercados do setor no mundo. Além dos cuidados individuais, a iniciativa pretende incentivar ações públicas relacionadas à vacinação, identificação e controle populacional de cães e gatos. O cadastro nacional SinPatinhas também faz parte desse movimento de organização das informações sobre animais domésticos.
Especialistas em direito tributário reforçam que, até uma eventual mudança na legislação, nenhum gasto feito com pets pode ser usado para reduzir o Imposto de Renda. Consultas, rações, medicamentos e tratamentos continuam fora das deduções aceitas atualmente.
Se aprovado, o projeto poderá representar uma mudança na forma como o país reconhece os custos envolvidos na criação responsável de animais, transformando cuidados preventivos em uma possível vantagem tributária para os tutores.