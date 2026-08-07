Um tornado destruiu uma residência e provocou estragos em uma propriedade rural durante uma tempestade intensa. O caso chamou atenção pela força do fenômeno e reacendeu o debate sobre a ocorrência de eventos climáticos extremos no Brasil.
O imóvel atingido ficava em Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, e pertencia ao pecuarista Leonardo Hepp Ferreira. O morador estava fora da propriedade no momento da tempestade e encontrou a área bastante danificada ao retornar. O episódio foi confirmado por órgãos de monitoramento meteorológico e marcou o segundo tornado registrado no estado em menos de duas semanas.
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Tornado pode chegar ao interior de São Paulo?
Embora sejam mais frequentes em algumas áreas do Sul do país, tornados também podem ocorrer no estado de São Paulo. O interior paulista já registrou tempestades severas com ventos intensos e fenômenos associados, mas a formação de um tornado depende de uma combinação específica de fatores atmosféricos.
Em Piracicaba, o risco de um tornado é considerado baixo, mas não é inexistente. A região pode enfrentar temporais fortes, rajadas de vento e granizo, principalmente em períodos de maior instabilidade climática.
Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP
A preocupação com o tempo aumentou após a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitir um alerta para ventos de até 60 km/h entre os dias 6 e 9 de agosto. O órgão também informou sobre a possibilidade de chuva fraca e isolada em algumas regiões paulistas.
Durante o período de alerta, a recomendação é redobrar os cuidados com árvores e galhos, estruturas temporárias, coberturas em construção, placas, outdoors, redes elétricas e equipamentos de comunicação. Em caso de emergência, moradores podem acionar a Defesa Civil pelo 199, Bombeiros pelo 193, Guarda Civil Metropolitana pelo 153 ou Polícia Militar pelo 190.
Tornados se formam a partir de tempestades organizadas, chamadas supercélulas, que apresentam rotação interna e podem gerar ventos muito intensos. Apesar de atingirem áreas restritas, esses fenômenos podem causar grandes danos em poucos minutos. Especialistas explicam que o Brasil possui regiões mais favoráveis para a ocorrência de tornados, especialmente por causa do encontro entre massas de ar quente e frio. Por isso, o acompanhamento dos alertas meteorológicos é fundamental durante períodos de instabilidade.