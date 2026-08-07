A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) realiza no sábado (22 de agosto) uma apresentação gratuita no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O espetáculo “Concerto de Danças” será realizado às 19h30 e terá um repertório formado por obras de grandes nomes da música de concerto, como Johann Strauss II, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Antonín Dvorák.
A apresentação terá duração aproximada de 50 minutos e será conduzida pelo maestro Ivan Bueno. O programa foi organizado a partir de composições marcadas pelo ritmo e pelo movimento, reunindo valsas, danças tradicionais e peças conhecidas pelo público.
Entre as obras previstas estão “Danúbio Azul” e “Vozes da Primavera”, de Johann Strauss II; “Dança Eslava nº 4” e “Dança Eslava nº 8”, de Antonín Dvorák; “Danzón nº 2”, de Arturo Márquez; trechos da “Karélia Suíte”, de Jean Sibelius; “Valsa nº 2”, de Dmitri Shostakovich; e a “Valsa das Flores”, do balé “O Quebra-Nozes”, de Tchaikovsky.
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Ingressos gratuitos começam a ser retirados dia 18
A retirada dos ingressos para o concerto começa na terça-feira (18), de forma gratuita, pela plataforma MegaBilheteria. A organização informou que haverá uma reserva de 150 ingressos para retirada presencial na bilheteria do Teatro Dr. Losso Netto no dia da apresentação, 1 hora antes do início do espetáculo.
Segundo o maestro Ivan Bueno, a escolha do repertório busca aproximar o público das diferentes formas de expressão da música orquestral. “Escolhemos obras que pulsam ritmo e movimento”, afirma o regente sobre a proposta do concerto. O evento é realizado pelo Instituto APEC (Associação Piracicabana de Educação e Cultura) e pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A produção é da Investe Cultura.