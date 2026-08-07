A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) realiza no sábado (22 de agosto) uma apresentação gratuita no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O espetáculo “Concerto de Danças” será realizado às 19h30 e terá um repertório formado por obras de grandes nomes da música de concerto, como Johann Strauss II, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Antonín Dvorák.

A apresentação terá duração aproximada de 50 minutos e será conduzida pelo maestro Ivan Bueno. O programa foi organizado a partir de composições marcadas pelo ritmo e pelo movimento, reunindo valsas, danças tradicionais e peças conhecidas pelo público.

Entre as obras previstas estão “Danúbio Azul” e “Vozes da Primavera”, de Johann Strauss II; “Dança Eslava nº 4” e “Dança Eslava nº 8”, de Antonín Dvorák; “Danzón nº 2”, de Arturo Márquez; trechos da “Karélia Suíte”, de Jean Sibelius; “Valsa nº 2”, de Dmitri Shostakovich; e a “Valsa das Flores”, do balé “O Quebra-Nozes”, de Tchaikovsky.