A Shopee passou a poder atuar como canal digital para venda e entrega de medicamentos no Brasil após a Anvisa retirar a restrição que barrava esse tipo de operação na plataforma.

A mudança abre espaço para que farmácias e drogarias autorizadas utilizem marketplaces para chegar aos consumidores, seguindo as normas sanitárias determinadas pelos órgãos reguladores. Na prática, a plataforma poderá ser usada como meio de compra e logística, mas não funcionará como uma farmácia independente.

O consumidor ainda não encontrará qualquer medicamento disponível sem controle. Apenas produtos aprovados pela Anvisa e comercializados por estabelecimentos devidamente licenciados poderão ser oferecidos dentro da plataforma.