Para participar do processo, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de comprovar a posse ou propriedade de uma área rural compatível com a criação do animal. Também é necessário possuir cadastro da propriedade junto ao Escritório de Defesa Agropecuária (EDA), quando exigido, e assinar um termo de responsabilidade.

Quem deseja adotar um cavalo, mula ou burro na região de Piracicaba tem uma oportunidade em Limeira. A Prefeitura disponibilizou 16 animais de grande porte para adoção responsável. Entre eles estão cavalos, éguas, potros, mulas e burros que hoje vivem no setor de apreensão do Horto Florestal e aguardam novos tutores.

Após a aprovação da documentação pela equipe técnica, o adotante poderá retirar o animal. Antes disso, deverá providenciar, por conta própria, a vacinação contra influenza equina, tétano e raiva, conforme as normas da EDA. Todos os animais são entregues já microchipados, com a identificação vinculada ao novo responsável.

Os equinos e muares disponíveis para adoção foram recolhidos pelo município após casos de abandono, maus-tratos ou outras ocorrências registradas pelas equipes responsáveis. Desde então, permanecem sob cuidados no Horto Florestal, onde recebem alimentação, acompanhamento veterinário e manejo diário até encontrarem um novo lar. Recentemente, a Secretaria de Proteção Animal realizou um mutirão de exames laboratoriais nos animais acolhidos. A iniciativa permitiu avaliar o estado de saúde dos equinos e muares e identificar possíveis alterações clínicas, contribuindo para a definição dos tratamentos necessários antes da adoção.

Os interessados devem procurar a Secretaria de Proteção Animal, localizada no Parque Cidade de Limeira, na Rua Professor Sólon Borges dos Reis, 251, Vila Queiroz. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (19) 3443-1606.