A Rockstar Games confirmou uma nova apresentação de GTA 6 para o dia 27 de agosto, quando os fãs poderão conferir um vídeo especial com cenas inéditas do jogo. O material promete ampliar a visão sobre o próximo capítulo da franquia e deve apresentar detalhes da jogabilidade, um dos conteúdos mais esperados pela comunidade.

A exibição será realizada primeiro pela Netflix, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 22h, o vídeo também ficará disponível nos canais oficiais da Rockstar Games no YouTube e no site oficial de GTA 6.

O estúdio ainda não revelou a duração da apresentação nem quais elementos do jogo serão destacados, mas a expectativa é que o conteúdo mostre pela primeira vez uma visão mais aprofundada da experiência de gameplay, indo além dos trailers cinematográficos divulgados anteriormente.