A Rockstar Games confirmou uma nova apresentação de GTA 6 para o dia 27 de agosto, quando os fãs poderão conferir um vídeo especial com cenas inéditas do jogo. O material promete ampliar a visão sobre o próximo capítulo da franquia e deve apresentar detalhes da jogabilidade, um dos conteúdos mais esperados pela comunidade.
A exibição será realizada primeiro pela Netflix, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 22h, o vídeo também ficará disponível nos canais oficiais da Rockstar Games no YouTube e no site oficial de GTA 6.
O estúdio ainda não revelou a duração da apresentação nem quais elementos do jogo serão destacados, mas a expectativa é que o conteúdo mostre pela primeira vez uma visão mais aprofundada da experiência de gameplay, indo além dos trailers cinematográficos divulgados anteriormente.
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Nova prévia aumenta expectativa pelo jogo
A divulgação acontece em um momento de grande atenção sobre GTA 6, considerado um dos lançamentos mais aguardados da história recente dos videogames. Desde os primeiros anúncios, o título vem mobilizando milhões de jogadores em todo o mundo e gerando debates sobre seus recursos, mapa e possibilidades dentro do universo criado pela Rockstar.
Nos últimos meses, a falta de novos materiais oficiais aumentou a quantidade de rumores nas redes sociais, incluindo vídeos falsos produzidos com inteligência artificial que simulavam supostas cenas do jogo. A nova apresentação deve trazer informações oficiais e ajudar a diferenciar expectativas reais de conteúdos fabricados.
Outro ponto aguardado pelos fãs é a possibilidade de conhecer melhor a região de Leonida, cenário inspirado na Flórida que servirá como palco para a aventura. A comunidade espera descobrir mais sobre exploração, missões, veículos e outras mecânicas presentes no jogo.
Pré-venda segue disponível no Brasil
Enquanto a nova apresentação não chega, GTA 6 continua disponível em pré-venda para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, a versão Standard pode ser adquirida por R$ 449,90, enquanto a edição Ultimate custa R$ 549,90 nas lojas digitais das plataformas.
As compras antecipadas incluem o pacote Vintage Vice City, com itens cosméticos inspirados na fase clássica da franquia. As versões digitais também oferecem um mês de acesso ao GTA+, serviço de assinatura ligado ao universo online da série.
O lançamento está previsto para 19 de novembro, com chegada confirmada nos consoles da Sony e da Microsoft. Até o momento, a Rockstar Games ainda não informou quando uma possível versão para computadores poderá ser disponibilizada.