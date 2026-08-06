Uma bebê de 1 mês e 20 dias permanece internada após exames apontarem diversas fraturas na clavícula e nos braços. O caso ocorreu em Morrinhos (GO) e resultou na prisão dos pais por suspeita de maus-tratos. O pai teve a prisão convertida em preventiva, enquanto a mãe responderá ao processo em liberdade.

A criança foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos pelo pai, que relatou que a filha sentia dores. Durante o atendimento, a equipe médica identificou a gravidade das lesões e acionou o Serviço Social, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Em seguida, a bebê foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde segue em estado estável.

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