Uma bebê de 1 mês e 20 dias permanece internada após exames apontarem diversas fraturas na clavícula e nos braços. O caso ocorreu em Morrinhos (GO) e resultou na prisão dos pais por suspeita de maus-tratos. O pai teve a prisão convertida em preventiva, enquanto a mãe responderá ao processo em liberdade.
A criança foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos pelo pai, que relatou que a filha sentia dores. Durante o atendimento, a equipe médica identificou a gravidade das lesões e acionou o Serviço Social, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Em seguida, a bebê foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde segue em estado estável.
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Na investigação, a Polícia Civil encontrou contradições nos depoimentos dos pais sobre o período em que a criança teria permanecido sob os cuidados de outra pessoa. As versões divergentes passaram a fazer parte do inquérito, que busca esclarecer como ocorreram as fraturas.
Segundo as autoridades, a bebê está sob os cuidados de uma familiar enquanto recebe tratamento. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar as circunstâncias das lesões e eventual responsabilidade dos envolvidos.