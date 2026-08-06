07 de agosto de 2026
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MAUS-TRATOS

Exames revelam série de fraturas em bebê de 1 mês e pai é preso

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Globo
Fraturas na clavícula e nos braços foram encontradas durante o atendimento médico da criança.
Fraturas na clavícula e nos braços foram encontradas durante o atendimento médico da criança.

Uma bebê de 1 mês e 20 dias permanece internada após exames apontarem diversas fraturas na clavícula e nos braços. O caso ocorreu em Morrinhos (GO) e resultou na prisão dos pais por suspeita de maus-tratos. O pai teve a prisão convertida em preventiva, enquanto a mãe responderá ao processo em liberdade.

A criança foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos pelo pai, que relatou que a filha sentia dores. Durante o atendimento, a equipe médica identificou a gravidade das lesões e acionou o Serviço Social, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Em seguida, a bebê foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde segue em estado estável.

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Na investigação, a Polícia Civil encontrou contradições nos depoimentos dos pais sobre o período em que a criança teria permanecido sob os cuidados de outra pessoa. As versões divergentes passaram a fazer parte do inquérito, que busca esclarecer como ocorreram as fraturas.

Segundo as autoridades, a bebê está sob os cuidados de uma familiar enquanto recebe tratamento. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar as circunstâncias das lesões e eventual responsabilidade dos envolvidos.

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