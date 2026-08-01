O clima foi de grande tensão na Rua João Joaquim Ferro, no Jardim Oriente, na última quarta-feira, em Piracicaba.
Equipes da Guarda Civil Metropolitana - ROMU faziam patrulhamento nas escolas Professor Dr. Angelo Zaccante Filho e Professor Thales Castanho de Andrade, quando viram 3 homens sentados na frente de uma casa.
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Um deles estava “bolando” um cigarro de maconha. Com ele estavam um menor, e um cunhado.Na aproximação dos agentes, o indivíduo partiu pra cima. Disse que não ia ser abordado porque estava na frente da casa e que podia fazer o que quisesse.
Desacato é força
Segundo a GCM, o homem começou a xingar a guarnição. Chamou os guardas de “vagabundos” e disse que eles “não serviam para nada”, e que precisavam correr atrás de bandidos. Ele ainda investiu contra a equipe. Os guardas precisaram usar força moderada para conter e algemar.
Mesmo assim, o indivíduo continuou gritando e ofendendo dentro da viatura.
Cunhado tentou soltar
O cunhado também se exaltou e gritou: “esses vermes não prestam para nada, bando de lixo, e tentou impedir a prisão, mas não conseguiu.
Apreensão
Com o homem preso foram apreendidos, um cigarro de maconha e um dechavador. Todos foram levados para UPJA, onde o delegado registrou boletim por Lei de drogas e desac As partes foram liberadas após os procedimentos.
A ocorrência teve apoio da VTR 045, VTR 047 e ROMU
MOTO M-14 e M-15.