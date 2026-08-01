Equipes da Guarda Civil Metropolitana - ROMU faziam patrulhamento nas escolas Professor Dr. Angelo Zaccante Filho e Professor Thales Castanho de Andrade, quando viram 3 homens sentados na frente de uma casa.

O clima foi de grande tensão na Rua João Joaquim Ferro, no Jardim Oriente, na última quarta-feira, em Piracicaba.

Um deles estava “bolando” um cigarro de maconha. Com ele estavam um menor, e um cunhado.Na aproximação dos agentes, o indivíduo partiu pra cima. Disse que não ia ser abordado porque estava na frente da casa e que podia fazer o que quisesse.

Desacato é força

Segundo a GCM, o homem começou a xingar a guarnição. Chamou os guardas de “vagabundos” e disse que eles “não serviam para nada”, e que precisavam correr atrás de bandidos. Ele ainda investiu contra a equipe. Os guardas precisaram usar força moderada para conter e algemar.