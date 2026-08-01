O álcool quase custou caro. Na noite desta sexta-feira (31), um casal se envolveu em um acidente na Rodovia Geraldo de Barros - SP-304, no sentido do distrito de Ártemis, próximo ao km 173, em Piracicaba.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de 47 anos perdeu o controle do carro. O veículo atravessou o canteiro central e capotou na pista.