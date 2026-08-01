O álcool quase custou caro. Na noite desta sexta-feira (31), um casal se envolveu em um acidente na Rodovia Geraldo de Barros - SP-304, no sentido do distrito de Ártemis, próximo ao km 173, em Piracicaba.
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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de 47 anos perdeu o controle do carro. O veículo atravessou o canteiro central e capotou na pista.
Apesar da violência, o motorista e a passageira, de 45 anos, conseguiram sair sozinhos do carro. Os dois recusaram atendimento médico e assinaram o termo.
Bafômetro positivo
Durante a ocorrência, os PMs encontraram várias latas de cerveja dentro do veículo. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado apontou embriaguez.
O carro foi apreendido e levado para a base, na Rodovia Luiz de Queiroz - SP-304.
Trânsito travado
O acidente mobilizou equipes da EIXO SP, Corpo de Bombeiros com 3 viaturas do Trem de Socorro e a PM Rodoviária.
Uma faixa da rodovia precisou ser interditada e o trânsito ficou lentono trecho.