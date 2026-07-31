Um ataque brutal assustou moradores da Rua Kurt Nimuendaju, no bairro Paulista, na manhã desta sexta-feira (31) por volta das 7h15.
Policiais militares do *10º BPM/I* foram acionados via COPOM pra averiguar uma briga entre um casal.
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Chegando no local, os PMs encontraram a mulher caída no chão. Ela estava com ferimentos de faca no tórax e lesões na cabeça, possivelmente de agressão.
Um policial prestou os primeiros socorros e usou manta térmica até a chegada do SAMU. A vítima foi levada com urgência pra UPA Vila Cristina e, segundo os médicos, está em estado estável.
Fugiu com os pertences
O suspeito é o próprio companheiro da vítima. Ele fugiu do local levando o celular e a bolsa da mulher.
Equipes fizeram buscas na casa do homem e na casa de familiares, mas ele não foi encontrado.
Faca apreendida
Na casa, os policiais apreenderam a faca que teria sido usada no crime. A arma foi levada pra *Delegacia de Defesa da Mulher - DDM*, onde o caso foi registrado.
Uma testemunha viu tudo, ajudou a vítima e ligou para o 190.