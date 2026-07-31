A programação começa no sábado (1º), logo após a missa das 17h, com shows da dupla Ulisses & Nando e da Banda Via Pública. Já no domingo (2), o encontro de carros acontece das 8h às 15h, com apresentação da Banda Malha Fina a partir das 11h30. O evento será realizado na Rua Bolívia, 205, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida.

O tradicional encontro de carros antigos Garagem da Mãe chega à terceira edição neste fim de semana, na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba. Promovido pelo grupo Caipiras na Estrada, o evento terá exposição de veículos clássicos, música ao vivo, praça de alimentação, mercado de pulgas e entrada gratuita para o público. A iniciativa também tem caráter solidário: expositores devem contribuir com 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Pastoral Social da paróquia.

Em conversa com o Jornal de Piracicaba, o diretor do grupo Caipiras na Estrada, Ronaldo Campos, contou que a história começou de forma despretensiosa, entre amigos apaixonados por carros antigos. Segundo ele, durante a pandemia os encontros praticamente desapareceram, o que motivou o grupo a colocar os veículos na estrada para participar de eventos em outras cidades da região.

"O grupo nasceu da amizade e da vontade de continuar vivendo essa paixão pelos carros antigos. Como somos de Piracicaba e todo fim de semana pegávamos a estrada para participar de encontros, surgiu naturalmente o nome Caipiras na Estrada. O grupo foi crescendo com o boca a boca e hoje reúne muitos apaixonados pelo antigomobilismo", explicou.

A ideia de criar o Garagem da Mãe também surgiu de maneira espontânea. Ronaldo conta que, durante uma conversa com integrantes da paróquia, a proposta foi apresentada ao padre, que abraçou imediatamente o projeto e, inclusive, sugeriu o nome do evento. Desde então, o encontro passou a integrar o calendário dos admiradores de carros antigos na cidade.