O tradicional encontro de carros antigos Garagem da Mãe chega à terceira edição neste fim de semana, na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba. Promovido pelo grupo Caipiras na Estrada, o evento terá exposição de veículos clássicos, música ao vivo, praça de alimentação, mercado de pulgas e entrada gratuita para o público. A iniciativa também tem caráter solidário: expositores devem contribuir com 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Pastoral Social da paróquia.
VEJA MAIS:
- Aniversário de Piracicaba tem gastronomia, shows e mais atrações
- Piracicaba recebe estreia do novo filme do Homem-Aranha
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A programação começa no sábado (1º), logo após a missa das 17h, com shows da dupla Ulisses & Nando e da Banda Via Pública. Já no domingo (2), o encontro de carros acontece das 8h às 15h, com apresentação da Banda Malha Fina a partir das 11h30. O evento será realizado na Rua Bolívia, 205, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Em conversa com o Jornal de Piracicaba, o diretor do grupo Caipiras na Estrada, Ronaldo Campos, contou que a história começou de forma despretensiosa, entre amigos apaixonados por carros antigos. Segundo ele, durante a pandemia os encontros praticamente desapareceram, o que motivou o grupo a colocar os veículos na estrada para participar de eventos em outras cidades da região.
"O grupo nasceu da amizade e da vontade de continuar vivendo essa paixão pelos carros antigos. Como somos de Piracicaba e todo fim de semana pegávamos a estrada para participar de encontros, surgiu naturalmente o nome Caipiras na Estrada. O grupo foi crescendo com o boca a boca e hoje reúne muitos apaixonados pelo antigomobilismo", explicou.
A ideia de criar o Garagem da Mãe também surgiu de maneira espontânea. Ronaldo conta que, durante uma conversa com integrantes da paróquia, a proposta foi apresentada ao padre, que abraçou imediatamente o projeto e, inclusive, sugeriu o nome do evento. Desde então, o encontro passou a integrar o calendário dos admiradores de carros antigos na cidade.
Além da exposição de veículos clássicos, o organizador destaca que o público encontrará um ambiente voltado para toda a família. "Teremos muitos carros antigos, boa música e uma praça de alimentação preparada pelos voluntários da paróquia, tudo em um espaço acolhedor para receber visitantes de todas as idades", afirmou.
Outro diferencial da iniciativa é o caráter beneficente. Toda a renda obtida com a venda de alimentos e produtos durante o evento será destinada à conclusão das obras de reforma da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Já os alimentos arrecadados junto aos expositores serão encaminhados à Pastoral Social, responsável pelo atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.
A organização reforça que a entrada para visitantes é gratuita. Para garantir a boa convivência entre o público, haverá algumas regras durante o encontro: não será permitido fazer churrasco, utilizar som em volume elevado, realizar manobras com veículos ou promover corte de giro de motores. A expectativa é reunir colecionadores, famílias e admiradores do antigomobilismo em mais uma edição marcada pela solidariedade e pela valorização da cultura automotiva em Piracicaba.