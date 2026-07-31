31 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Encontro Garagem da Mãe reúne carros antigos no fim de semana

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
O 3º Garagem da Mãe une paixão por carros antigos, música ao vivo e solidariedade em um fim de semana especial em Piracicaba.
O 3º Garagem da Mãe une paixão por carros antigos, música ao vivo e solidariedade em um fim de semana especial em Piracicaba.

O tradicional encontro de carros antigos Garagem da Mãe chega à terceira edição neste fim de semana, na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba. Promovido pelo grupo Caipiras na Estrada, o evento terá exposição de veículos clássicos, música ao vivo, praça de alimentação, mercado de pulgas e entrada gratuita para o público. A iniciativa também tem caráter solidário: expositores devem contribuir com 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Pastoral Social da paróquia.

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A programação começa no sábado (1º), logo após a missa das 17h, com shows da dupla Ulisses & Nando e da Banda Via Pública. Já no domingo (2), o encontro de carros acontece das 8h às 15h, com apresentação da Banda Malha Fina a partir das 11h30. O evento será realizado na Rua Bolívia, 205, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Em conversa com o Jornal de Piracicaba, o diretor do grupo Caipiras na Estrada, Ronaldo Campos, contou que a história começou de forma despretensiosa, entre amigos apaixonados por carros antigos. Segundo ele, durante a pandemia os encontros praticamente desapareceram, o que motivou o grupo a colocar os veículos na estrada para participar de eventos em outras cidades da região.

"O grupo nasceu da amizade e da vontade de continuar vivendo essa paixão pelos carros antigos. Como somos de Piracicaba e todo fim de semana pegávamos a estrada para participar de encontros, surgiu naturalmente o nome Caipiras na Estrada. O grupo foi crescendo com o boca a boca e hoje reúne muitos apaixonados pelo antigomobilismo", explicou.

A ideia de criar o Garagem da Mãe também surgiu de maneira espontânea. Ronaldo conta que, durante uma conversa com integrantes da paróquia, a proposta foi apresentada ao padre, que abraçou imediatamente o projeto e, inclusive, sugeriu o nome do evento. Desde então, o encontro passou a integrar o calendário dos admiradores de carros antigos na cidade.

Além da exposição de veículos clássicos, o organizador destaca que o público encontrará um ambiente voltado para toda a família. "Teremos muitos carros antigos, boa música e uma praça de alimentação preparada pelos voluntários da paróquia, tudo em um espaço acolhedor para receber visitantes de todas as idades", afirmou.

Outro diferencial da iniciativa é o caráter beneficente. Toda a renda obtida com a venda de alimentos e produtos durante o evento será destinada à conclusão das obras de reforma da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Já os alimentos arrecadados junto aos expositores serão encaminhados à Pastoral Social, responsável pelo atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

A organização reforça que a entrada para visitantes é gratuita. Para garantir a boa convivência entre o público, haverá algumas regras durante o encontro: não será permitido fazer churrasco, utilizar som em volume elevado, realizar manobras com veículos ou promover corte de giro de motores. A expectativa é reunir colecionadores, famílias e admiradores do antigomobilismo em mais uma edição marcada pela solidariedade e pela valorização da cultura automotiva em Piracicaba.

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