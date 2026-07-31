Gravado durante o Village Art Decor, o videoclipe utiliza os ambientes do Palacete para criar uma narrativa que percorre diferentes épocas e conecta memória, cultura e arte. Ao caminhar pelos jardins, corredores e salões da construção histórica, a cantora conduz o público por uma viagem que destaca o legado deixado pelo casal para Piracicaba.

O Palacete Luiz de Queiroz, um dos principais patrimônios históricos de Piracicaba, é o cenário do novo videoclipe da cantora piracicabana Pa Moreno. Intitulada "Passageiros do Tempo", a produção será lançada neste sábado (1º), data em que a cidade comemora mais um aniversário, e presta homenagem a Luiz de Queiroz e Ermelinda Ottoni, personagens que marcaram a história do município.

Luiz de Queiroz é reconhecido por doar a fazenda que deu origem à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), além de ter defendido ideias progressistas e a causa abolicionista. Ao lado de Ermelinda Ottoni, participou do desenvolvimento da cidade em um período de importantes transformações. O Palacete, onde viveram, também fez parte dessa história ao receber algumas das primeiras inovações tecnológicas de Piracicaba, como a energia elétrica e o telefone.

A escolha do local também tem significado pessoal para Pa Moreno. A cantora iniciou sua trajetória artística no Coral da Esalq, sob a regência do maestro Nelson Norberto de Souza Vieira Sobrinho, e retorna agora ao espaço que simboliza o início dessa caminhada. Segundo a artista, a música nasceu como uma forma de preservar memórias e valorizar pessoas que contribuíram para a construção da identidade piracicabana. "Esta canção nasceu do desejo de preservar memórias e celebrar pessoas que ajudaram a transformar Piracicaba. Ao mesmo tempo, ela também fala sobre a minha própria trajetória e sobre as marcas que o tempo deixa em todos nós", afirma.