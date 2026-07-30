O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para toda a família durante o fim de semana, com atividades gratuitas, oficinas, vivências, espetáculo teatral e sessão de cinema. No sábado (1º), as crianças de até 6 anos podem participar de Comidinhas do Quintal: o brincar de cozinhar com a natureza, conduzida pela educadora Priscila Cabral, em duas sessões, das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15, na área externa em frente à Sala do Curumim. A participação é gratuita, com retirada de senhas 30 minutos antes. Às 14h, acontece a oficina Personagens de Artista, inspirada no universo lúdico dos grafiteiros OSGEMEOS, voltada para crianças a partir de 6 anos. Também à tarde, das 14h30 às 17h30, o Espaço Juventudes oferece atividades culturais e de convivência para adolescentes a partir de 13 anos.

Ainda no sábado, às 16h, o Teatro do Sesc recebe o espetáculo Zizinha, a Árvore e a Sombrinha, da Cia. das Cores. A montagem acompanha o encontro entre uma veterinária que cuida de um santuário de animais e um garoto em busca de descobrir seu futuro, abordando temas como empatia, escolhas e cuidado com os animais por meio de teatro, música e poesia. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 para credencial plena do Sesc.

No domingo (2), a programação começa às 10h com a aula aberta Espaço Consciente, que reúne práticas corporais voltadas ao bem-estar e ao movimento consciente, na Praça do Sesc, para pessoas a partir de 16 anos. Ao longo do dia, retornam as atividades Comidinhas do Quintal, além da Oficina Sensorial para Bebês e a Relação com a Alimentação, das 14h às 15h, destinada a crianças de 6 meses a 2 anos acompanhadas por seus responsáveis. No mesmo horário, crianças de 6 a 12 anos participam da oficina Bichos Brincalhões: Jiboia Clotilde, que mistura contação de histórias, desenho e construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. Encerrando a programação, às 16h, o Teatro exibe gratuitamente o documentário Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá, que retrata a busca de duas irmãs indígenas pelo pai, desaparecido durante a ditadura militar, abordando memória, identidade e resistência dos povos originários. Os ingressos para a sessão devem ser retirados uma hora antes do início.