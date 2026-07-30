O fim de semana será de intensa programação em Piracicaba, que comemora seus 259 anos com uma agenda repleta de atrações para todas as idades. Entre sexta-feira (31) e domingo (2), moradores e visitantes poderão aproveitar festivais gastronômicos, espetáculos, exposições, cinema, capoeira, atividades infantis e eventos gratuitos espalhados por diferentes pontos da cidade. A programação oficial de aniversário reúne mais de 50 atrações ao longo de agosto, mas já começa com uma série de eventos que prometem movimentar Piracicaba neste primeiro fim de semana de celebrações.
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Programação oficial dos 259 anos de Piracicaba
As comemorações oficiais começam na sexta-feira (31), às 19h, com a abertura do 71º Salão de Belas Artes, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central. A tradicional mostra reúne 50 obras de 28 artistas entre pinturas, esculturas e desenhos, com entrada gratuita.
No sábado (1º), data em que Piracicaba completa 259 anos, acontece o Ato Cívico, às 9h, no Jardim da Pedra Fundamental, no Engenho Central, aberto à população. Também integram a programação o Praça da Cidadania e o IV Varal Solidário, das 9h às 13h, no Varejão Mário Dedini. A programação completa do aniversário pode ser consultada no portal da Prefeitura.
Festival Gastronômico Comida na Rua
Um dos principais destaques das comemorações é o 8º Festival Gastronômico Comida na Rua, realizado na Praça José Bonifácio. O evento acontece na sexta-feira (31), das 18h às 22h, no sábado (1º), das 11h às 22h, e no domingo (2), das 11h às 20h, com entrada gratuita.
Ao todo, são 32 estabelecimentos gastronômicos oferecendo mais de 80 opções entre pratos salgados, doces, comidas veganas, cervejas artesanais, drinks, cafés e sobremesas. O festival ainda conta com programação musical durante os três dias, reunindo nove apresentações ao vivo.
Festa Cultural Véu da Noiva
O Engenho Central recebe no sábado (1º) mais uma edição da Festa Cultural Véu da Noiva. A programação começa às 17h com praça de alimentação, apresentações artísticas e intervenções culturais. Às 19h acontece um momento de oração e, na sequência, às 19h30, será apresentado o espetáculo Operação Neemias – Reconstruindo os Muros da Cidade, reunindo teatro, música e dança.
A entrada é solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O evento também contará com tradução em Libras e pintura artística ao vivo.
Garagem da Mãe reúne carros antigos e solidariedade
Os apaixonados por antigomobilismo têm encontro marcado na terceira edição do Garagem da Mãe, promovido pelo grupo Caipiras na Estrada, nos dias 1º e 2 de agosto, na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Piracicamirim. No sábado (1º), a programação começa após a missa das 17h, com shows da dupla Ulisses & Nando e da Banda Via Pública. Já no domingo (2), o encontro acontece das 8h às 15h, com exposição de carros antigos, mercado de pulgas, praça de alimentação e apresentação da Banda Malha Fina, às 11h30. A entrada é gratuita.
Além da exposição de veículos clássicos, o evento tem caráter beneficente. Os expositores devem doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, destinados à Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, enquanto toda a renda da praça de alimentação será revertida para as obras de reforma da igreja. Realizado na Rua Bolívia, 205, o encontro também contará com ambiente familiar e regras para garantir a segurança e o conforto dos visitantes, como a proibição de churrasco, som alto e manobras com veículos.
Copa Interior de Capoeira
O Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas recebe a 3ª edição da Copa Interior de Capoeira (Cicap), que integra o 10º Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba (Fenacap). Na sexta-feira (31), a partir das 18h, acontece o V Prêmio da Música, reunindo intérpretes e compositores de diversas regiões do país.
Já no sábado (1º), das 8h às 22h, ocorre a competição entre atletas de oito estados brasileiros, com disputas que garantem vaga para o Volta ao Mundo Bambas (VMB). A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados e devem ser retirados previamente pelo Instagram oficial da Cicap.
Cinema gratuito no Engenho Central
Os amantes do cinema podem aproveitar duas sessões gratuitas na sexta-feira (31). Às 19h, o auditório do Armazém 14 recebe mais uma edição do Nhô Cine – Cineclube Piracicabano, com a exibição de quatro curtas-metragens produzidos por cineastas da região.
A programação integra as ações culturais do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp), que busca incentivar o acesso gratuito ao cinema e valorizar a produção audiovisual local.
Biblioteca Municipal
No sábado (1º), das 14h às 16h, a Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda recebe a oficina gratuita Atuação para o Audiovisual, ministrada pelo ator e diretor de produção Tarcizio Rafael. A atividade é voltada para participantes a partir de oito anos e oferece 20 vagas.
A oficina apresenta técnicas de interpretação e direção para o audiovisual, aproximando o público do mercado cinematográfico e incentivando a formação de novos talentos na área cultural.
Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para toda a família durante o fim de semana, com atividades gratuitas, oficinas, vivências, espetáculo teatral e sessão de cinema. No sábado (1º), as crianças de até 6 anos podem participar de Comidinhas do Quintal: o brincar de cozinhar com a natureza, conduzida pela educadora Priscila Cabral, em duas sessões, das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15, na área externa em frente à Sala do Curumim. A participação é gratuita, com retirada de senhas 30 minutos antes. Às 14h, acontece a oficina Personagens de Artista, inspirada no universo lúdico dos grafiteiros OSGEMEOS, voltada para crianças a partir de 6 anos. Também à tarde, das 14h30 às 17h30, o Espaço Juventudes oferece atividades culturais e de convivência para adolescentes a partir de 13 anos.
Ainda no sábado, às 16h, o Teatro do Sesc recebe o espetáculo Zizinha, a Árvore e a Sombrinha, da Cia. das Cores. A montagem acompanha o encontro entre uma veterinária que cuida de um santuário de animais e um garoto em busca de descobrir seu futuro, abordando temas como empatia, escolhas e cuidado com os animais por meio de teatro, música e poesia. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 para credencial plena do Sesc.
No domingo (2), a programação começa às 10h com a aula aberta Espaço Consciente, que reúne práticas corporais voltadas ao bem-estar e ao movimento consciente, na Praça do Sesc, para pessoas a partir de 16 anos. Ao longo do dia, retornam as atividades Comidinhas do Quintal, além da Oficina Sensorial para Bebês e a Relação com a Alimentação, das 14h às 15h, destinada a crianças de 6 meses a 2 anos acompanhadas por seus responsáveis. No mesmo horário, crianças de 6 a 12 anos participam da oficina Bichos Brincalhões: Jiboia Clotilde, que mistura contação de histórias, desenho e construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. Encerrando a programação, às 16h, o Teatro exibe gratuitamente o documentário Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá, que retrata a busca de duas irmãs indígenas pelo pai, desaparecido durante a ditadura militar, abordando memória, identidade e resistência dos povos originários. Os ingressos para a sessão devem ser retirados uma hora antes do início.