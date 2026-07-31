Piracicaba recebe, entre os dias 6 e 9 de agosto, a 12ª edição do Festival de Jazz Manouche, que promete transformar o Engenho Central em ponto de encontro para amantes da música instrumental. Com entrada gratuita, o evento reúne artistas brasileiros e internacionais em quatro dias de apresentações distribuídas entre o Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), o palco externo do teatro e o palco Bem-vindo ao Engenho.

A programação reúne músicos de países como Canadá, Holanda, França, Portugal, Romênia, Argentina, Colômbia e Taiwan, além de nomes consagrados da cena brasileira. Nos dias 6 e 7 de agosto, quando os shows acontecem no palco interno do Teatro do Engenho, o público deverá retirar os ingressos gratuitamente na bilheteria 1 hora antes do início das apresentações. Já no sábado (8) e domingo (9), os espetáculos serão realizados em espaços abertos do Engenho Central.

VEJA MAIS: