Piracicaba recebe, entre os dias 6 e 9 de agosto, a 12ª edição do Festival de Jazz Manouche, que promete transformar o Engenho Central em ponto de encontro para amantes da música instrumental. Com entrada gratuita, o evento reúne artistas brasileiros e internacionais em quatro dias de apresentações distribuídas entre o Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), o palco externo do teatro e o palco Bem-vindo ao Engenho.
A programação reúne músicos de países como Canadá, Holanda, França, Portugal, Romênia, Argentina, Colômbia e Taiwan, além de nomes consagrados da cena brasileira. Nos dias 6 e 7 de agosto, quando os shows acontecem no palco interno do Teatro do Engenho, o público deverá retirar os ingressos gratuitamente na bilheteria 1 hora antes do início das apresentações. Já no sábado (8) e domingo (9), os espetáculos serão realizados em espaços abertos do Engenho Central.
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A abertura do festival acontece na quinta-feira (6), às 20h, com o duo formado por Marcos Moraes e André Ribas. Em seguida, às 21h, o violonista Guinga sobe ao palco ao lado do saxofonista Teco Cardoso, em um dos encontros mais aguardados da programação. Na sexta-feira (7), o público poderá assistir, às 20h, ao violinista holandês Tim Kliphuis e ao acordeonista brasileiro Victor Angeleas. Às 21h, o palco recebe um encontro internacional com Nuno Marinho (Portugal), Sébastien Giniaux (França), Arnoud van den Berg (Holanda) e Florian Cristea (Romênia).
O sábado (8) concentra o maior número de apresentações. A programação começa às 15h com uma homenagem aos músicos Cidão Lima, Pedro Cardoso e Eloy Porto Neto, realizada pelo Hot Club de Piracicaba e convidados. Ao longo da tarde, também sobem ao palco Sebastián Di Lorenzo (Argentina), Julian Serna (Colômbia), Caipira Jazz Duo, Ming-Hsuan Mao e Ian Lin (Taiwan), Taiprioca 4 (Taiwan), além da Conexão Brasília–Curitiba–Piracicaba, que reúne músicos de diferentes regiões do país em uma apresentação especial. A noite termina com Sandro Haick e Nelson Faria, seguidos pelo show de Denis Chang (Canadá) e do grupo argentino Django Sessions.
O encerramento será no domingo (9), a partir das 10h, com a tradicional Jam Session "Eloy Porto Neto", no palco Bem-vindo ao Engenho. A apresentação reunirá Winicius Luiz, Marcelo Cigano, Yan Cambiucci, Renato Borghi, Vinicius Araújo e artistas convidados em uma grande celebração do jazz manouche.
Ao longo de suas 12 edições, o Festival de Jazz Manouche consolidou Piracicaba como uma das principais referências brasileiras do gênero, atraindo músicos e público de diferentes estados e países. Além dos shows, o evento promove o intercâmbio entre artistas nacionais e internacionais, fortalecendo a cena cultural da cidade e ampliando o acesso gratuito à música instrumental.
O 12º Festival de Jazz Manouche é realizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Drogal, produção da Empório Produções e realização do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. A programação completa e outras informações podem ser consultadas no perfil oficial do festival no Instagram.