Celebrado em 31 de julho, o Dia do Sem Raça Definida (SRD) vai além de uma homenagem aos populares vira-latas. A data reforça a importância da adoção responsável e reconhece o trabalho desenvolvido por ONGs, protetores independentes, voluntários e pelo poder público, que atuam diariamente no resgate, acolhimento e busca por novos lares para cães e gatos abandonados. Em Piracicaba, essa rede de proteção é fortalecida pela atuação do Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA), que recebe animais em situação de vulnerabilidade, promove atendimentos veterinários e realiza processos de adoção responsável, somando esforços com entidades e cidadãos engajados na causa animal.
O momento também acompanha uma mudança no perfil dos tutores brasileiros. De acordo com o PetCenso 2025, os cães sem raça definida representam 26% dos cachorros presentes nos lares do país, liderando o ranking nacional. O levantamento, baseado em mais de 1,8 milhão de animais, mostra que cada vez mais famílias escolhem um companheiro pelo vínculo que ele pode construir, e não pela raça.
Mais do que celebrar uma data simbólica, o Dia do SRD reforça a conscientização sobre a realidade de milhares de animais que ainda aguardam por um lar definitivo. Em cidades como Piracicaba, campanhas de adoção ajudam a aproximar esses pets de famílias interessadas em oferecer uma nova chance de vida.
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Um novo começo para cães e gatos
O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba desempenha um papel fundamental na proteção dos animais em situação de abandono, maus-tratos ou vulnerabilidade. Após serem resgatados, cães e gatos passam por atendimento veterinário, vacinação, vermifugação, castração e microchipagem antes de serem disponibilizados para adoção, garantindo mais segurança tanto para os animais quanto para os futuros tutores.
O processo de adoção também busca estimular a guarda responsável. Os interessados precisam agendar uma visita ao NBEA, apresentar documentos e passar por uma avaliação realizada pela equipe técnica, que verifica se o ambiente e a rotina da família são compatíveis com as necessidades do animal.
Além das adoções, o Núcleo desenvolve ações permanentes de proteção animal, como castrações, atendimento veterinário e campanhas educativas. O objetivo é reduzir o abandono, incentivar a posse responsável e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos animais do município.
Vira-latas conquistam espaço nos lares brasileiros
A crescente valorização dos cães sem raça definida mostra que a escolha de um animal de estimação está cada vez menos ligada ao pedigree e mais ao companheirismo. Conhecidos pela facilidade de adaptação e pela diversidade de perfis, os vira-latas conquistaram espaço nas famílias brasileiras e ajudaram a transformar a percepção sobre a adoção.
Esse movimento também fortalece o trabalho realizado por órgãos públicos, organizações e protetores independentes, que diariamente atuam para resgatar animais e encontrar novos lares para eles. Quanto maior a conscientização da população, maiores são as chances de reduzir o número de cães e gatos vivendo nas ruas ou em abrigos.
Neste Dia do Sem Raça Definida, a principal mensagem vai além da comemoração. A data convida a população a conhecer o trabalho do Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba (@amigosdbea)e a considerar a adoção como uma forma de transformar a vida de um animal que espera apenas uma oportunidade para fazer parte de uma família.