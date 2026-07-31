Celebrado em 31 de julho, o Dia do Sem Raça Definida (SRD) vai além de uma homenagem aos populares vira-latas. A data reforça a importância da adoção responsável e reconhece o trabalho desenvolvido por ONGs, protetores independentes, voluntários e pelo poder público, que atuam diariamente no resgate, acolhimento e busca por novos lares para cães e gatos abandonados. Em Piracicaba, essa rede de proteção é fortalecida pela atuação do Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA), que recebe animais em situação de vulnerabilidade, promove atendimentos veterinários e realiza processos de adoção responsável, somando esforços com entidades e cidadãos engajados na causa animal.

O momento também acompanha uma mudança no perfil dos tutores brasileiros. De acordo com o PetCenso 2025, os cães sem raça definida representam 26% dos cachorros presentes nos lares do país, liderando o ranking nacional. O levantamento, baseado em mais de 1,8 milhão de animais, mostra que cada vez mais famílias escolhem um companheiro pelo vínculo que ele pode construir, e não pela raça.

Mais do que celebrar uma data simbólica, o Dia do SRD reforça a conscientização sobre a realidade de milhares de animais que ainda aguardam por um lar definitivo. Em cidades como Piracicaba, campanhas de adoção ajudam a aproximar esses pets de famílias interessadas em oferecer uma nova chance de vida.