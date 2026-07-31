Segundo Vitor Roberto, a chegada de novas empresas fortalece a economia local, estimula a competitividade entre os estabelecimentos e amplia a oferta de produtos e serviços à população. "Comemoramos a vinda de várias empresas para a nossa cidade. Isso faz com que o comércio fique mais forte e competitivo para atender nossos consumidores", afirma.

No aniversário de Piracicaba, o Sincomerciários destaca a importância do comércio para o desenvolvimento econômico do município e reforça seu compromisso com a valorização dos trabalhadores da categoria. Para o presidente da entidade, Vitor Roberto Previde, o crescimento da cidade também representa novas oportunidades para o setor e para os comerciários.

Apesar do cenário positivo, o presidente aponta que um dos principais desafios enfrentados atualmente é a falta de mão de obra qualificada para atuar no comércio. Para ele, investir na capacitação de novos profissionais é fundamental para acompanhar o crescimento do setor e oferecer um atendimento cada vez mais eficiente. Por isso, o Sincomerciários defende a ampliação de cursos de qualificação voltados aos futuros comerciários, buscando preparar trabalhadores para as demandas do mercado e contribuir para o fortalecimento do comércio de Piracicaba.

Entre as principais pautas da entidade também está a conquista de novos benefícios para a categoria. De acordo com Vitor roberto, o sindicato mantém negociações com o Sindicato Patronal para viabilizar a implantação da cesta básica e do vale-alimentação aos comerciários, reivindicações consideradas prioritárias.O presidente destaca que a valorização dos trabalhadores é essencial para o desenvolvimento do comércio e para a qualidade dos serviços prestados à população. Segundo ele, fortalecer a categoria significa investir diretamente no crescimento econômico da cidade.

Ao parabenizar Piracicaba por mais um aniversário, Vitor Roberto reforça a importância de reconhecer o papel dos comerciários. "Piracicaba é uma cidade maravilhosa, que acolhe todos os que aqui chegam. O comércio oferece tudo o que os consumidores precisam e temos que valorizar nossa categoria. Parabéns, Piracicaba", conclui.