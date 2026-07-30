Além da novidade, o cinema segue com opções para diferentes públicos. Permanecem em cartaz A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan, o live-action de Moana, a comédia Os Emergentes e a animação Minions & Monstros, além de Authentic Games no Império Desconectado, Toy Story 5 e Trago Seu Amor. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede .

O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com destaque para a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo capítulo da trajetória de Peter Parker, que acompanha o herói quatro anos após os acontecimentos de Sem Volta Para Casa.

Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

SEGUEM EM CARTAZ

A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.