O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com destaque para a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo capítulo da trajetória de Peter Parker, que acompanha o herói quatro anos após os acontecimentos de Sem Volta Para Casa.
Além da novidade, o cinema segue com opções para diferentes públicos. Permanecem em cartaz A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan, o live-action de Moana, a comédia Os Emergentes e a animação Minions & Monstros, além de Authentic Games no Império Desconectado, Toy Story 5 e Trago Seu Amor. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.
SEGUEM EM CARTAZ
A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.
Moana: Na versão em live-action, Moana embarca em uma missão para salvar seu povo e, durante a viagem, reencontra o poderoso semideus Maui. Juntos, eles enfrentam desafios pelo oceano enquanto a jovem descobre sua força e seu destino como grande navegadora.
Os Emergentes: Uma reviravolta financeira obriga um casal da alta sociedade a abandonar a vida de luxo e trabalhar para seus antigos empregados. A mudança de papéis rende situações inusitadas e muito humor.
Minions & Monstros: James, o mais criativo entre os minions, sonha em produzir filmes. Ao tentar realizar esse objetivo, acaba libertando criaturas monstruosas que ameaçam o mundo, levando toda a turma a viver uma aventura cheia de ação e diversão.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Authentic Games no Império Desconectado; Toy Story 5 e Trago Seu Amor.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro Shopping São Pedro apresenta sua programação de 30 de julho a 5 de agosto com opções para toda a família. Em cartaz estão Toy Story 5 (14h30 – 2D dublado, aos sábados e domingos), Moana (16h30 – 3D dublado, quinta e domingo; 2D dublado, sexta, sábado, segunda, terça e quarta), Dia D (18h30 – 2D dublado diariamente, exceto terça-feira, quando a sessão é legendada) e A Odisseia (21h – 2D dublado diariamente, exceto terça-feira, com sessão legendada).
Os ingressos custam R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) para as sessões em 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, o cinema oferece promoção com preço único de meia-entrada para todas as sessões em 2D e 3D, exceto em feriados. A programação está sujeita a alterações. O Cine Teatro Shopping São Pedro fica na Avenida dos Imigrantes, 255. Mais informações pelo WhatsApp (19) 3481-5767.