Moradores e comerciantes da região central de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições dos bancos instalados na Rua Rangel Pestana, em frente ao número 974. Segundo eles, as estruturas apresentam danos na madeira, o que tem impedido a utilização por pedestres que passam pelo local.

De acordo com os relatos, parte das tábuas dos bancos está quebrada ou ausente, impossibilitando que as pessoas utilizem os assentos. Os moradores afirmam que a situação tem persistido e solicitam que seja realizada a manutenção das estruturas.

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