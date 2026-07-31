Moradores e comerciantes da região central de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições dos bancos instalados na Rua Rangel Pestana, em frente ao número 974. Segundo eles, as estruturas apresentam danos na madeira, o que tem impedido a utilização por pedestres que passam pelo local.
De acordo com os relatos, parte das tábuas dos bancos está quebrada ou ausente, impossibilitando que as pessoas utilizem os assentos. Os moradores afirmam que a situação tem persistido e solicitam que seja realizada a manutenção das estruturas.
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Os comerciantes da região também relatam que os bancos são utilizados diariamente por clientes, idosos, pessoas que aguardam transporte e pedestres que circulam pelo Centro. No entanto, em razão das condições atuais, muitos deixaram de utilizar os assentos.
Segundo os relatos encaminhados à reportagem, o desgaste das estruturas é resultado da falta de manutenção. Eles pedem que seja feita a substituição das madeiras danificadas e a restauração dos bancos para que possam voltar a ser utilizados pela população.
Os moradores destacam que o mobiliário urbano faz parte da infraestrutura da região central e contribui para oferecer um espaço de descanso aos pedestres, especialmente em uma área de grande circulação de pessoas.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para solicitar um posicionamento sobre a situação e questionar se há previsão para a manutenção e restauração dos bancos localizados na Rua Rangel Pestana. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a demanda já consta na programação de manutenção. O serviço será executado no prazo de 30 dias".
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