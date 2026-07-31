A sede da Casa da Direita, espaço político ligado ao Partido Liberal (PL) em Piracicaba, voltou a ser alvo de vandalismo menos de 15 dias após sua inauguração. De acordo com uma nota divulgada pela entidade, uma das janelas do imóvel foi quebrada após pedras serem arremessadas contra o local no último domingo (26).

O novo episódio ocorreu dias depois de a fachada do imóvel ter sido pichada. Na ocasião, as paredes da sede foram alvo de inscrições, fato que também foi divulgado pelos responsáveis pelo espaço.

Em nota, a Casa da Direita informou que repudia os atos de vandalismo e que o caso será comunicado às autoridades competentes para investigação e identificação dos responsáveis. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.