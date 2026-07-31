A sede da Casa da Direita, espaço político ligado ao Partido Liberal (PL) em Piracicaba, voltou a ser alvo de vandalismo menos de 15 dias após sua inauguração. De acordo com uma nota divulgada pela entidade, uma das janelas do imóvel foi quebrada após pedras serem arremessadas contra o local no último domingo (26).
O novo episódio ocorreu dias depois de a fachada do imóvel ter sido pichada. Na ocasião, as paredes da sede foram alvo de inscrições, fato que também foi divulgado pelos responsáveis pelo espaço.
Em nota, a Casa da Direita informou que repudia os atos de vandalismo e que o caso será comunicado às autoridades competentes para investigação e identificação dos responsáveis. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.
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Segundo a entidade, os episódios serão formalmente registrados para que as circunstâncias sejam apuradas pelos órgãos de segurança pública.
Projeto propõe multa de R$ 5 mil para pichação
Após os casos registrados contra a sede da Casa da Direita, o vereador Renan Paes anunciou a apresentação de um projeto de lei que prevê o aumento da multa aplicada a pessoas flagradas praticando pichação em Piracicaba.
Segundo o parlamentar, a proposta altera o valor da penalidade de R$ 300 para R$ 5 mil.
"Pichou e foi pego pichando, uma multa de R$ 300 que era antes, agora vai para R$ 5 mil", afirmou o vereador.
O projeto será analisado pela Câmara Municipal de Piracicaba. Se aprovado pelos vereadores e sancionado pelo Executivo, o novo valor da multa passará a vigorar no município.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria dos atos de vandalismo registrados na sede da Casa da Direita.