O Ministério Público (MP) afirma que um policial militar alterou a cena do crime após matar Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, de 22 anos, com um tiro na cabeça durante uma abordagem em Piracicaba, no interior de São Paulo. A informação integra um relatório que também reúne indícios de irregularidades em ações policiais, como suspeitas de extorsão, simulação de flagrantes e fragilidade na preservação de provas.

O caso aconteceu em abril de 2025, no bairro Vila Sônia, e a abordagem foi registrada por moradores da região. Ao todo, seis policiais militares respondem ao processo criminal como réus.

Relatório aponta alteração da cena

Segundo o documento do Ministério Público, logo após o disparo, o policial responsável pelo tiro teria recolhido duas pedras nas proximidades e as colocado dentro da viatura.