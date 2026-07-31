Moradores do bairro Garças, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na Avenida Elias de Almeida Prado. Segundo eles, uma série de buracos tem se formado ao longo da via, principalmente nas proximidades dos números 198 e 212, dificultando a circulação de veículos e gerando transtornos para quem utiliza o trecho diariamente.

De acordo com os relatos, os buracos aumentam de tamanho com o passar dos dias, obrigando motoristas a reduzir a velocidade ou desviar dos pontos mais comprometidos para evitar danos aos veículos. Os moradores afirmam que o problema afeta tanto quem reside na região quanto os condutores que utilizam a avenida como acesso a outros bairros.

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