Moradores do bairro Garças, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na Avenida Elias de Almeida Prado. Segundo eles, uma série de buracos tem se formado ao longo da via, principalmente nas proximidades dos números 198 e 212, dificultando a circulação de veículos e gerando transtornos para quem utiliza o trecho diariamente.
De acordo com os relatos, os buracos aumentam de tamanho com o passar dos dias, obrigando motoristas a reduzir a velocidade ou desviar dos pontos mais comprometidos para evitar danos aos veículos. Os moradores afirmam que o problema afeta tanto quem reside na região quanto os condutores que utilizam a avenida como acesso a outros bairros.
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A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou os danos relatados pelos moradores. Durante a visita, foi possível verificar a existência de diversos buracos distribuídos ao longo da pista, alguns ocupando parte da faixa de rolamento e exigindo atenção redobrada dos motoristas. Em determinados pontos, as irregularidades no pavimento fazem com que os veículos invadam parcialmente a pista contrária para contornar os buracos, o que pode aumentar o risco de acidentes.
Segundo os moradores, o desgaste da pavimentação tem se intensificado nas últimas semanas. Eles relatam que, em dias de chuva, a água se acumula sobre os buracos, dificultando a visualização da profundidade das crateras e aumentando o risco de danos aos veículos.
Os moradores também afirmam que a situação interfere na rotina do bairro, especialmente nos horários de maior movimento, quando o fluxo de veículos é mais intenso. Além dos motoristas, motociclistas e ciclistas também enfrentam dificuldades para trafegar pela avenida em razão das condições do pavimento.
Os moradores pedem que a Prefeitura de Piracicaba realize uma vistoria na Avenida Elias de Almeida Prado e execute os serviços de manutenção necessários para recuperar a pavimentação e restabelecer as condições de tráfego no local.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para solicitar um posicionamento sobre as reclamações apresentadas pelos moradores, e em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a demanda já está inserida na programação. A execução está planejada para ocorrer em até 15 dias".