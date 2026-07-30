A exposição fotográfica "Memórias ecológicas de um piracicabano" volta a ficar aberta ao público em Piracicaba entre os dias 7 e 31 de agosto. A mostra reúne 31 fotografias em preto e branco produzidas pelo jornalista e fotógrafo Marcos Vanceto em 1989, durante um período de estiagem, e propõe uma reflexão sobre a preservação do rio Piracicaba e os impactos da ação humana sobre o meio ambiente. A entrada é gratuita.

As imagens registram uma curva do rio localizada abaixo do distrito de Ártemis e revelam um cenário marcado pelo descarte irregular de resíduos. Entre os materiais encontrados à época estavam pneus, móveis, embalagens, carcaças de veículos, bicicletas e outros objetos levados pela correnteza ou descartados às margens do rio.

Além das fotografias, a exposição apresenta frases de caráter educativo e reflexivo sobre a relação entre a sociedade e os recursos naturais. O objetivo é estimular visitantes, especialmente estudantes, a discutirem a importância da conservação ambiental e da recuperação dos ecossistemas da região.