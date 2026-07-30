A exposição fotográfica "Memórias ecológicas de um piracicabano" volta a ficar aberta ao público em Piracicaba entre os dias 7 e 31 de agosto. A mostra reúne 31 fotografias em preto e branco produzidas pelo jornalista e fotógrafo Marcos Vanceto em 1989, durante um período de estiagem, e propõe uma reflexão sobre a preservação do rio Piracicaba e os impactos da ação humana sobre o meio ambiente. A entrada é gratuita.
As imagens registram uma curva do rio localizada abaixo do distrito de Ártemis e revelam um cenário marcado pelo descarte irregular de resíduos. Entre os materiais encontrados à época estavam pneus, móveis, embalagens, carcaças de veículos, bicicletas e outros objetos levados pela correnteza ou descartados às margens do rio.
Além das fotografias, a exposição apresenta frases de caráter educativo e reflexivo sobre a relação entre a sociedade e os recursos naturais. O objetivo é estimular visitantes, especialmente estudantes, a discutirem a importância da conservação ambiental e da recuperação dos ecossistemas da região.
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Segundo Marcos Vanceto, embora as imagens tenham sido produzidas há quase quatro décadas, muitos dos problemas registrados continuam atuais. O jornalista destaca desafios como a poluição provocada por lixo, esgoto e resíduos industriais, além da redução da vazão do rio, do desaparecimento de nascentes e dos impactos causados pelo crescimento urbano e pelas atividades agrícolas na bacia hidrográfica do Piracicaba.
A mostra também chama atenção para a necessidade de preservar a biodiversidade associada ao rio. De acordo com o autor, a degradação ambiental compromete não apenas a qualidade da água, mas também a sobrevivência de peixes, aves, vegetação ciliar e outros organismos que dependem desse ecossistema.
A exposição foi apresentada pela primeira vez em junho deste ano, no Museu "Luiz de Queiroz", durante as atividades do Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora, a mostra chega ao Espaço Cultural do Liceu Terras do Engenho.
Marcos Vanceto é jornalista com especialização em jornalismo científico e, ao longo da carreira, desenvolveu trabalhos voltados à documentação da história, da cultura e do patrimônio ambiental de Piracicaba. As fotografias exibidas fazem parte desse trabalho de registro e preservação da memória ambiental do município.
Serviço
Exposição "Memórias ecológicas de um piracicabano"
Período: de 7 a 31 de agosto
Visitação: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Entrada: gratuita
Local: Espaço Cultural do Liceu Terras do Engenho (Avenida Dona Francisca, 1196 - Vila Rezende)