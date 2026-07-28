Ao completar 259 anos neste sábado, 1º de agosto, Piracicaba celebra uma trajetória que transformou um pequeno povoado às margens do rio em uma das principais cidades do interior de São Paulo. Reconhecida pela força do agronegócio, da indústria, da educação e da inovação, a cidade preserva seu patrimônio histórico e suas tradições enquanto segue impulsionando o desenvolvimento regional.
A história de Piracicaba começou em 1º de agosto de 1767, quando o capitão Antônio Corrêa Barbosa fundou um povoado na margem direita do Rio Piracicaba, por determinação da Coroa Portuguesa. A localização foi escolhida por sua importância estratégica para a navegação, a pesca e a ocupação da região. Em 1784, a povoação foi transferida para a margem esquerda do rio, onde o município se desenvolveu e permanece até hoje.
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Ao longo do século XIX, Piracicaba passou por importantes mudanças administrativas. Em 1821, a povoação de Piracicaba foi elevada à categoria de vila e recebeu o nome de Vila Nova da Constituição, em homenagem à Constituição Portuguesa. Em 1856, foi elevada à categoria de cidade com o nome de Constituição. Em 1877, por iniciativa do então vereador Prudente de Moraes, o município recuperou oficialmente o nome Piracicaba, denominação pela qual era conhecido desde sua fundação em 1767.
O nome Piracicaba tem origem na língua tupi e significa "lugar onde o peixe para", uma referência às corredeiras do rio que dificultavam a subida dos peixes durante a piracema. O Salto de Piracicaba, formado por essas corredeiras, tornou-se um dos principais cartões-postais e símbolos da cidade.
Desenvolvimento e inovação
Ao longo de mais de dois séculos, Piracicaba consolidou-se como um dos principais polos brasileiros do agronegócio, da indústria sucroenergética e da fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas. O município também ganhou destaque nacional pela produção científica e pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor agropecuário.
Grande parte desse reconhecimento está ligada à presença da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), uma das mais tradicionais instituições de ensino e pesquisa do país. A universidade ajudou a transformar Piracicaba em um importante centro de conhecimento, inovação e pesquisa, atraindo estudantes, pesquisadores e empresas de diferentes regiões do Brasil e do exterior.
Além da relevância econômica, Piracicaba preserva um rico patrimônio histórico e cultural. O Rio Piracicaba continua sendo o principal símbolo do município, enquanto a tradicional Rua do Porto permanece entre os destinos mais visitados por moradores e turistas, reunindo restaurantes, espaços de lazer e uma das paisagens mais conhecidas da cidade.
Outro marco é o Engenho Central. Antigo complexo industrial ligado à produção de açúcar, o espaço foi revitalizado e hoje abriga festivais, feiras, shows e eventos culturais que movimentam o calendário turístico e cultural do município.
A identidade piracicabana também é marcada pelo tradicional sotaque, pela influência das comunidades italiana e portuguesa e por festas que atravessam gerações, como a Festa do Divino Espírito Santo, a Festa das Nações, a Festa da Polenta de Santa Olímpia e o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos mais importantes do gênero no mundo.
Ao completar 259 anos, Piracicaba mantém vivas suas raízes enquanto amplia sua atuação como polo universitário, tecnológico e de inovação. Com economia diversificada, instituições de ensino reconhecidas e forte ligação com a pesquisa e o empreendedorismo, a cidade segue desempenhando papel estratégico no desenvolvimento do interior paulista, conciliando tradição, patrimônio histórico e olhar para o futuro.