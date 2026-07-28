A história de Piracicaba começou em 1º de agosto de 1767, quando o capitão Antônio Corrêa Barbosa fundou um povoado na margem direita do Rio Piracicaba, por determinação da Coroa Portuguesa. A localização foi escolhida por sua importância estratégica para a navegação, a pesca e a ocupação da região. Em 1784, a povoação foi transferida para a margem esquerda do rio, onde o município se desenvolveu e permanece até hoje.

Ao completar 259 anos neste sábado, 1º de agosto, Piracicaba celebra uma trajetória que transformou um pequeno povoado às margens do rio em uma das principais cidades do interior de São Paulo. Reconhecida pela força do agronegócio, da indústria, da educação e da inovação, a cidade preserva seu patrimônio histórico e suas tradições enquanto segue impulsionando o desenvolvimento regional.

Ao longo do século XIX, Piracicaba passou por importantes mudanças administrativas. Em 1821, a povoação de Piracicaba foi elevada à categoria de vila e recebeu o nome de Vila Nova da Constituição, em homenagem à Constituição Portuguesa. Em 1856, foi elevada à categoria de cidade com o nome de Constituição. Em 1877, por iniciativa do então vereador Prudente de Moraes, o município recuperou oficialmente o nome Piracicaba, denominação pela qual era conhecido desde sua fundação em 1767.

O nome Piracicaba tem origem na língua tupi e significa "lugar onde o peixe para", uma referência às corredeiras do rio que dificultavam a subida dos peixes durante a piracema. O Salto de Piracicaba, formado por essas corredeiras, tornou-se um dos principais cartões-postais e símbolos da cidade.

Desenvolvimento e inovação

Ao longo de mais de dois séculos, Piracicaba consolidou-se como um dos principais polos brasileiros do agronegócio, da indústria sucroenergética e da fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas. O município também ganhou destaque nacional pela produção científica e pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor agropecuário.