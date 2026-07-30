Fazer um churrasco costuma envolver uma dúvida que aparece antes mesmo de acender a churrasqueira: quanto de carne comprar para servir todos os convidados sem exagerar ou correr o risco de faltar? A resposta depende do número de pessoas, da duração do encontro e do cardápio escolhido, mas uma referência ajuda a começar o planejamento.

Para um churrasco tradicional, com duração média de quatro a cinco horas, a recomendação é calcular entre 400 e 500 gramas de carne sem osso por adulto. Esse valor funciona como base e pode ser ajustado conforme o perfil dos convidados, a presença de crianças, adolescentes e a quantidade de acompanhamentos.

Além de facilitar a organização da festa, fazer a conta antes da compra ajuda a controlar os gastos e reduz o desperdício. Afinal, comprar carne demais significa dinheiro parado, enquanto uma quantidade insuficiente pode comprometer a experiência dos participantes.