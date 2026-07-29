O público poderá assistir aos curtas "Afluentes", de Gabriel Avillah; "Aguardente", de Vânia Lima; "A Negra Moderna", de Cleber Zerbielli; e "Troca Cem?", de Lina Agifu. Após as exibições, os diretores participam de um bate-papo aberto ao público sobre os processos de criação das obras, o cinema produzido no interior paulista e os desafios da produção audiovisual.

O cineclube Nhô Cine retoma suas atividades nesta sexta-feira (31) com uma sessão gratuita dedicada à produção audiovisual de Piracicaba. A programação integra a 3ª edição da Semana Municipal Leonardo Villar de Cinema e acontece às 19h, no Anfiteatro do Barracão 14, no Engenho Central.

Cada filme apresenta uma narrativa diferente. O documentário "A Negra Moderna" acompanha a trajetória de Carmela Pereira, que, após trabalhar por anos como empregada doméstica, voltou à cidade natal ao se aposentar e descobriu seu talento como artista plástica autodidata. O quadro que inspirou o filme também ficará exposto durante o evento. Já "Aguardente" retrata a história de um detento que troca relatos por garrafas de cachaça com seu carcereiro em uma prisão improvisada. Durante a narrativa, ganha destaque a história de uma jovem condenada por interromper uma gravidez, que ressurge para reviver sua própria tragédia.

Em "Troca Cem?", o público acompanha o cotidiano de Seu Ari, proprietário de um pequeno mercadinho de bairro em Piracicaba. O curta aborda as transformações do comércio local diante da chegada das grandes redes, das mudanças no perfil dos consumidores e da evolução tecnológica. No filme "Afluentes", uma benzedeira e líder comunitária mobiliza moradores para impedir que uma construtora compre as casas da vizinhança para a construção de um shopping center, em uma narrativa que trata de resistência e pertencimento.

Realizado pela Cena 14 – Rede do Audiovisual de Piracicaba, o Nhô Cine completa quatro anos promovendo sessões gratuitas voltadas à divulgação do cinema produzido na cidade. Nesta edição, a mostra reúne obras de cineastas contemplados pelas leis federais de incentivo à cultura Paulo Gustavo e Aldir Blanc, reforçando o espaço para a produção independente local.

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