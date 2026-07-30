A Receita Federal realizará na próxima terça-feira (4), por meio da unidade de Viracopos, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Ao todo, serão disponibilizados 201 lotes, com valores mínimos que variam de R$ 15 a R$ 1,05 milhão.
Os interessados poderão encaminhar propostas entre as 8h desta quinta-feira (30) e as 20h de segunda-feira (3), exclusivamente pelo Portal e-CAC da Receita Federal. A sessão pública para abertura dos lances está prevista para as 10h de terça-feira (4).
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Os lotes incluem produtos de diferentes categorias, como smartphones, notebooks, veículos, peças de vestuário, equipamentos eletrônicos, materiais industriais e outros itens. As propostas devem ser feitas para o lote completo, não sendo permitida a aquisição de produtos de forma individual.
Entre os destaques do leilão estão dois modelos do iPhone 17 Pro Max com 256 GB, além de um iPhone 16 Pro de 256 GB acompanhado de um AirPods 3 com MagSafe. Também fazem parte da lista veículos como um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor 2540, ano 2009, um Ford Fusion 2007 e um cavalo-mecânico Scania G380 A4x2, fabricado em 2008.
O lote de menor valor é o de número 201, composto por resíduos de filamentos de cobre, com lance mínimo de R$ 15. Já o lote de maior valor é o de número 79, formado por milhares de unidades de polpa kraft de eucalipto branqueada, com lance inicial de R$ 1,05 milhão.
Quem pode participar
O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos estabelecidos pela Receita Federal.
No caso das pessoas físicas, é necessário:
- ter 18 anos ou mais;
- possuir inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- ter conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.
Já as pessoas jurídicas devem:
- possuir inscrição regular no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- ter representante legal ou procurador com conta Gov.br de nível Prata ou Ouro.
Como enviar propostas
Para participar, o interessado deve acessar o Portal e-CAC da Receita Federal utilizando uma conta Gov.br com nível Prata ou Ouro. Em seguida, é necessário entrar no serviço Sistema de Leilão Eletrônico e selecionar a opção Participar de leilão eletrônico da Receita Federal.
O participante deverá escolher o Edital de Leilão nº 0800100/000009/2026, selecionar a opção Incluir Proposta e declarar que está de acordo com as condições previstas no edital.
Cada participante poderá apresentar apenas uma proposta por lote, respeitando o valor mínimo estabelecido. A oferta poderá ser alterada ou excluída até o encerramento do prazo para envio das propostas.
Produtos disponíveis
Entre os lotes que serão ofertados estão:
Lote 198: iPhone 17 Pro Max 256 GB (prata), lance mínimo de R$ 4.140;
Lote 197: iPhone 17 Pro Max 256 GB (prata), lance mínimo de R$ 4.590;
Lote 48: iPhone 16 Pro 256 GB (Natural Titanium) acompanhado de AirPods 3 com MagSafe, lance mínimo de R$ 5 mil;
Lote 172: caminhão-trator Mercedes-Benz Axor 2540, ano 2009, lance mínimo de R$ 40 mil;
Lote 173: Ford Fusion 2007, lance mínimo de R$ 6 mil;
Lote 174: cavalo-mecânico Scania G380 A4x2, fabricado em 2008, lance mínimo de R$ 50 mil.
A Receita Federal orienta que os interessados consultem o edital do leilão para verificar as condições de participação, a descrição completa dos lotes e as regras para retirada das mercadorias após a arrematação.