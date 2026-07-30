A Receita Federal realizará na próxima terça-feira (4), por meio da unidade de Viracopos, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Ao todo, serão disponibilizados 201 lotes, com valores mínimos que variam de R$ 15 a R$ 1,05 milhão.

Os interessados poderão encaminhar propostas entre as 8h desta quinta-feira (30) e as 20h de segunda-feira (3), exclusivamente pelo Portal e-CAC da Receita Federal. A sessão pública para abertura dos lances está prevista para as 10h de terça-feira (4).

Os lotes incluem produtos de diferentes categorias, como smartphones, notebooks, veículos, peças de vestuário, equipamentos eletrônicos, materiais industriais e outros itens. As propostas devem ser feitas para o lote completo, não sendo permitida a aquisição de produtos de forma individual.