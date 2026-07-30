De autoria do vereador Edson Bertaia (MDB), as propostas buscam reduzir riscos relacionados às apostas por meio de ações preventivas, educativas e de acolhimento. Os textos aguardam entrada em reunião ordinária para iniciar a tramitação nas comissões permanentes.

Os impactos sociais e na saúde mental provocados pelo crescimento das apostas esportivas e dos jogos de azar motivaram a apresentação de três projetos de lei na Câmara Municipal de Piracicaba.

A iniciativa foi inspirada por relatos de pessoas que enfrentaram graves prejuízos em razão da compulsão por jogos. Um dos casos é o de "Celine", nome fictício de uma mulher de 45 anos que consumiu todas as economias e perdeu a casa herdada da família em decorrência do vício.

O Projeto de Lei nº 178/2026 propõe proibir a publicidade de empresas, plataformas e canais de apostas em bens públicos municipais, equipamentos urbanos, transporte coletivo e eventos promovidos pela administração pública.

Já o Projeto de Lei nº 179/2026 inclui a prevenção dos riscos relacionados a jogos e apostas entre as diretrizes do Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental no Ambiente Escolar. A proposta prevê ações voltadas à educação financeira, cidadania digital, proteção de crianças e adolescentes e orientação às famílias.