A operação contou com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Federal (PF) e reforça a atuação integrada dos órgãos públicos no combate ao trabalho em condições análogas à escravidão.

Uma força-tarefa coordenada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho resgatou 89 trabalhadores submetidos a condições degradantes durante a colheita de café em três propriedades rurais localizadas nos municípios de Alto Caparaó, Mutum e Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo o auditor-fiscal do Trabalho Wallace Pacheco, representante da Delegacia Sindical de Minas Gerais (DS-MG) e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), todos os trabalhadores atuavam sem registro em carteira e enfrentavam condições precárias tanto nas frentes de trabalho quanto nos alojamentos.

Em uma das propriedades, os fiscais constataram a ausência de instalações sanitárias e de equipamentos de proteção individual (EPIs). Homens e mulheres eram obrigados a fazer necessidades fisiológicas no mato devido à falta de banheiros. Já nas demais fazendas, os alojamentos apresentavam condições consideradas degradantes, sem atendimento aos requisitos mínimos de higiene e segurança.

Durante a fiscalização, os empregadores foram notificados para regularizar a situação dos trabalhadores, realizar os registros formais e efetuar a rescisão indireta dos contratos de trabalho, modalidade aplicada quando a responsabilidade pelo encerramento do vínculo é atribuída ao empregador em razão das irregularidades constatadas.