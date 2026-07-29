Já faz 24 dias que o brasileiro Bruno Fernando Rego, de 28 anos, natural de Capivari, na região de Piracicaba, desapareceu na França. E até agora nada. A família está desesperada e cobrando uma posição das autoridades francesas.
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Segundo os parentes, a última vez que Bruno fez contato foi no dia 5 de julho. Ele falou com um amigo de Capivari. Depois disso, silêncio total.
Bruno morava na região metropolitana de Paris há mais de um ano. Trabalhava como motorista de aplicativo e fazia viagens internacionais por conta própria.
O carro também sumiu
O carro alugado que ele usava para trabalhar tem rastreamento via satélite. Mas até agora a polícia francesa não disse onde o veículo está e nem como estão as buscas. A família está aflita por não conseguir informações sobre a investigação.
Preocupação
Pouco antes de sumir, Bruno tinha perdido o passaporte. E desapareceu levando só a roupa do corpo. Ele trabalhava para construir a vida na Europa. Mandava dinheiro todo mês aos familiares no Brasil, para ajudar a sustentar a filha de 4 anos, que tem sequelas neurológicas e mora com a mãe.
Por causa do trabalho, Bruno passava dias fora de casa fazendo viagem pelo interior da França. Mas sempre dava notícia. Por isso o sumiço assustou todo mundo.
Itamaraty no caso
Com ajuda da polícia de Portugal, a família conseguiu registrar a ocorrência oficialmente na França.O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil na França está acompanhando o caso e dando assistência consular. Mas não pode passar detalhes.
Até agora, a polícia francesa não deu nenhuma resposta sobre o paradeiro de Bruno.