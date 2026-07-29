Já faz 24 dias que o brasileiro Bruno Fernando Rego, de 28 anos, natural de Capivari, na região de Piracicaba, desapareceu na França. E até agora nada. A família está desesperada e cobrando uma posição das autoridades francesas.

LEIA MAIS

Segundo os parentes, a última vez que Bruno fez contato foi no dia 5 de julho. Ele falou com um amigo de Capivari. Depois disso, silêncio total.