Uma equipe da Guarda Civil Municipal realizava uma blitz no trânsito, quando flagrou um VW Gol fazendo curva torta na manhã desta quarta-feira (29) em Limeira, na região de Piracicaba.

Os GCMs Vaz, Pollak e Maio, com apoio do subinspetor Schimit e do GCM Tenório, abordaram o motorista, um idoso de 72 anos, que apresentava fala pastosa, olhos vermelhos e andar cambaleante. Ao ser questionado se havia bebido, ele respondeu: "Bebi", e se recusou a realizar o teste do bafômetro e também o exame de sangue.

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