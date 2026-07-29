29 de julho de 2026
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HOMICÍDIO E TRÁFICO

VÍDEO: Idoso com 80 passagens policiais é preso dirigindo bêbado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro no local.
O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro no local.

  Uma equipe da Guarda Civil Municipal realizava uma blitz no trânsito, quando flagrou um VW Gol fazendo curva torta na manhã desta quarta-feira (29) em Limeira, na região de Piracicaba. 

Os GCMs Vaz, Pollak e Maio, com apoio do subinspetor Schimit e do GCM Tenório, abordaram o motorista, um idoso de 72 anos, que apresentava fala pastosa, olhos vermelhos e andar cambaleante. Ao ser questionado se havia bebido, ele respondeu: "Bebi", e se recusou a realizar o teste do bafômetro e também o exame de sangue.

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 Na consulta criminal, os agentes se surpreenderam ao constatar que o idoso possui cerca de 80 passagens pela polícia, por crimes como homicídio, tráfico, contrabando e violência doméstica, além de diversas ocorrências por embriaguez ao volante. 

O delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e arbitrou fiança no valor de R$ 1.600,00. Ele pagou a fiança e vai responder em liberdade.

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