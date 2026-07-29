29 de julho de 2026
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MEDO

MP investiga PM de Piracicaba após mortes e denúncias de extorsão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A 2ª Promotoria de Justiça instaurou um procedimento para investigar o salto de mortes em ações da PM.
A 2ª Promotoria de Justiça instaurou um procedimento para investigar o salto de mortes em ações da PM.

 A 2ª Promotoria de Justiça instaurou um procedimento para investigar o salto de mortes em ações da PM na cidade e apurar denúncias graves de extorsão e simulação de flagrante envolvendo policiais.

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Números preocupam

Em 2024, Piracicaba registrava 1,14 morte por intervenção policial a cada 100 mil habitantes. 

Em 2025 esse número explodiu: foi pra 2,72. 

Enquanto isso, no estado todo a taxa ficou quase estável: subiu de 1,57 para 1,66.

A investigação ganhou força depois da morte de Gabriel Júnior Oliveira Alves, em 2025. Na época, o MP denunciou seis policiais militares à Vara do Júri. Desde então, a Promotoria passou a monitorar cada caso de morte pela PM na cidade.

Denúncias pesadas 

Além das mortes, o MP recebeu neste ano denúncias de extorsão e "flagrante armado" atribuídos a PMs. Um dos casos foi tão sério que a Corregedoria da PM estourou 10 endereços em fevereiro, com mandados de busca e apreensão. 

Depois disso, chegaram mais 3 denúncias do mesmo tipo. Todas foram encaminhadas pra apuração.

Segundo a portaria, o objetivo é juntar dados, boletins e inquéritos para ver se existe um padrão de conduta e se há falhas na atuação policial. Se for confirmado, pode virar ação na Justiça. Se não, o caso é arquivado.

O procedimento vai ficar com a 2ª Promotoria de Justiça de Piracicaba.

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