A investigação ganhou força depois da morte de Gabriel Júnior Oliveira Alves, em 2025. Na época, o MP denunciou seis policiais militares à Vara do Júri. Desde então, a Promotoria passou a monitorar cada caso de morte pela PM na cidade.

Denúncias pesadas

Além das mortes, o MP recebeu neste ano denúncias de extorsão e "flagrante armado" atribuídos a PMs. Um dos casos foi tão sério que a Corregedoria da PM estourou 10 endereços em fevereiro, com mandados de busca e apreensão.