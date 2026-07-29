Realizado desde sábado (25), o EipianoPira reuniu estudantes, pianistas e professores em uma programação voltada à formação musical, com recitais, masterclasses, workshops, palestras, mesas-redondas e atividades de aperfeiçoamento técnico.

O XII Encontro Internacional de Pianistas e Professores de Piano de Piracicaba (EipianoPira) termina nesta quarta-feira (29) com uma apresentação gratuita aberta ao público. O Recital de Encerramento será realizado às 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com participação dos alunos que integraram a programação do evento. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis para retirada na bilheteria do teatro uma hora antes do início da apresentação.

Nesta edição, o encontro contou com a participação de artistas e professores ligados a universidades e instituições de ensino musical do Brasil e do exterior, incluindo representantes da Texas Wesleyan University, University of Iowa, Georgia State University, Glendale Community College, University of the District of Columbia e University of Hawaiʻi at Mānoa.

Além das atividades de formação, o evento proporcionou aos estudantes uma experiência de intercâmbio artístico, permitindo o contato com diferentes métodos de ensino e com profissionais que atuam no cenário internacional do piano.

O EipianoPira foi idealizado pelo pianista piracicabano João Paulo Casarotti, diretor artístico e pedagógico do encontro, que atualmente desenvolve sua carreira nos Estados Unidos. A iniciativa tem como objetivo aproximar músicos, professores e alunos por meio da troca de conhecimentos e experiências. Com mais de uma década de realização, o encontro se consolidou no calendário cultural de Piracicaba como uma iniciativa voltada à formação de novos pianistas e à aproximação da população com a música erudita.

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