Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncias de uma confusão no Centro Cultural de Ajapi. Durante o tumulto, disparos de arma de fogo foram efetuados, provocando pânico entre os participantes da festa.

O que era para ser um dia de festa terminou em violência e morte na tarde desta terça-feira (28), no distrito de Ajapi, em Rio Claro. Uma briga durante uma cerimônia de casamento terminou em tiros e deixou um homem morto.

Quando os policiais chegaram ao local, os envolvidos já haviam fugido. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

O homem baleado recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Rio Claro. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Agora, a Polícia Civil investiga o caso para descobrir o que motivou a briga, identificar quem efetuou os disparos e esclarecer todas as circunstâncias do crime. Os autores seguem foragidos.