Além da chuva, a previsão aponta risco de ocorrência de raios e rajadas de vento, que podem ocorrer de forma isolada e variar de intensidade conforme as condições atmosféricas. A instabilidade está associada à atuação de sistemas meteorológicos que favorecem a formação de nuvens carregadas em diferentes regiões do estado.

Moradores de Piracicaba devem ficar atentos às mudanças nas condições do tempo previstas para esta quarta-feira (29) e qquinta-feira (30). De acordo com a previsão meteorológica, áreas isoladas do estado de São Paulo, incluindo a região de Piracicaba, podem registrar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade ao longo do período.

Diante desse cenário, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a região de Piracicaba. Segundo o órgão, há possibilidade de ventos com velocidade entre 60 km/h e 70 km/h durante a passagem das áreas de instabilidade. A combinação entre chuva, descargas elétricas e ventos pode provocar ocorrências pontuais, como queda de galhos e árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e transtornos no trânsito.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os avisos meteorológicos emitidos pelos canais oficiais e adote medidas de prevenção enquanto houver risco de temporais. Entre as recomendações estão evitar permanecer sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a estruturas que possam ser atingidas por quedas de galhos, placas ou postes e evitar áreas sujeitas a alagamentos.

Motoristas também devem redobrar a atenção durante os períodos de chuva, reduzindo a velocidade, mantendo distância segura entre os veículos e utilizando os faróis quando houver diminuição da visibilidade. Pedestres devem evitar atravessar vias alagadas e procurar locais seguros durante a ocorrência de descargas elétricas.