Atualmente, a editora segue comercializando normalmente o álbum e os envelopes de figurinhas em seus canais oficiais e estabelecimentos parceiros. No entanto, diferentemente do que acontece com outros produtos de edição limitada, ainda não há um cronograma público informando quando a distribuição será encerrada.

Quem está correndo para completar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ainda não sabe exatamente quanto tempo terá para comprar figurinhas. Apesar da procura intensa pela coleção, a Panini ainda não divulgou uma data para encerrar a venda dos tradicionais pacotes, o que deixa muitos colecionadores em dúvida sobre até quando será possível encontrar os cromos nas bancas e pontos de venda.

Na prática, isso significa que as figurinhas continuarão sendo vendidas enquanto houver produção e estoque disponível. A disponibilidade, porém, pode variar conforme a região do país e a demanda dos consumidores, fazendo com que alguns pontos de venda fiquem sem reposição antes de outros.

A dúvida dos colecionadores não é novidade. Em edições anteriores do álbum da Copa do Mundo, a Panini manteve a comercialização dos pacotes por alguns meses após o encerramento do torneio, mas sem estabelecer uma data única para o fim das vendas. Conforme os estoques diminuem, encontrar determinados produtos costuma ficar cada vez mais difícil.

Para quem ainda pretende completar a coleção, a recomendação é não deixar a busca pelas últimas figurinhas para o fim do ano. Além da compra de novos pacotes, outra alternativa é participar de encontros de troca entre colecionadores ou utilizar o serviço oficial de figurinhas avulsas oferecido pela Panini, quando disponível para a coleção.