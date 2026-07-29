"Meu momento na seleção brasileira eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas acho que eu não quero mais não", declarou.

O atacante Neymar anunciou, na noite desta terça-feira (28), que não defenderá mais a seleção brasileira. A declaração foi feita após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre o Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Ao comentar os pedidos de torcedores para que permanecesse na equipe nacional, o jogador afirmou que considera encerrado seu ciclo com a camisa da seleção.

Aos 34 anos, Neymar encerra uma trajetória de 16 anos na seleção principal. Durante esse período, participou de quatro edições da Copa do Mundo e tornou-se um dos principais nomes da equipe brasileira no período. Antes do Mundial, o atacante já havia informado que a competição marcaria sua última participação em Copas do Mundo. Na ocasião, afirmou que aquela seria sua despedida do torneio, independentemente do desempenho da equipe.

Na campanha mais recente, Neymar teve participação reduzida e disputou apenas parte de uma partida, cenário diferente das edições anteriores, quando ocupava papel de destaque na equipe.

Após a eliminação do Brasil, com derrota por 2 a 1 para a Noruega, o jogador voltou a comentar o encerramento de sua trajetória na seleção. Ao deixar o gramado, durante entrevista à ge TV, reafirmou que seu ciclo havia chegado ao fim.